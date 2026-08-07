Lanca do piany DUO Advanced TR, 700 l/h - 800 l/h
Do urządzeń ciśnieniowych bez funkcji Servo Control: Lanca do piany DUO Advanced 2 imponuje możliwością bezpośredniego przełączenia do czyszczenia wysokociśnieniowego oraz dwulitrowym zbiornikiem na detergent.
Lanca do piany DUO Advanced 2 firmy Kärcher stanowi doskonałe rozwiązanie w zakresie czyszczenia za pomocą urządzeń wysokociśnieniowych o prędkości przepływu od 700 do 800 l/h, lecz niewyposażone w funkcję Servo Control. Lanca pianowa umożliwia użytkownikowi natychmiastowe przełączenie na wysokie ciśnienie. Dzięki solidnej obudowie z powłoką niklową idealnie nadaje się do stosowania z agresywnymi detergentami, które mogą być transportowane dzięki wytrzymałemu, dwulitrowemu zbiornikowi z dużym otworem do napełniania oraz dodatkowym uchwytem na szyjce. Kąt spryskiwania lancy do piany DUO Advanced 2 można w elastyczny sposób regulować wedle wymagań, natomiast zintegrowana przesłona skutecznie zapobiega niezamierzonym zmianom w precyzyjnym, trzy-etapowym dozowaniu detergentu.
Cechy i zalety
Możliwość bezpośredniego przełączania między środkami czyszczącymi a czyszczeniem wysokociśnieniowymOszczędność czasu z uwagi na brak konieczności wymiany lancy spryskującej lub instalowania akcesorium.
Ergonomiczny dwulitrowy pojemnik na detergentUmożliwia czyszczenie przez długi czas bez wysiłku.
Dozowanie detergentu ze zintegrowaną przesłonąUłatwia precyzyjne, trzy-etapie dozowanie detergentu. Dla optymalnej jakości piany. Zapobiega nadmiernemu dozowaniu detergentu.
Obudowa z wytrzymałą powłoką niklową
- Solidna budowa.
- Ułatwia użycie agresywnych detergentów, gdy są potrzebne.
Elastyczne ustawianie kąta spryskiwania
- Bardzo precyzyjny strumień piany.
- Bezpieczna praca na dłuższych odległościach.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Wydajność tłoczenia (l/h)
|700 - 800
|Rozmiar dyszy (mm)
|45
|Ciśnienie maksymalne (bar)
|300
|Dozowanie (%)
|1 - 2 - 4
|Pojemność zbiornika (l)
|2
|Temperatura (°C)
|maks. 60
|Gwint przyłącza
|EASY!Lock
|Waga z opakowaniem (kg)
|1,5
Wideo
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
- Czyszczenie pojazdów w sektorze motoryzacja, w przemyśle i rolnictwie.
- Budownictwo (czyszczenie maszyn budowlanych, rusztowań, wyposażenia itp.)
Akcesoria
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.