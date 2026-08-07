Lanca do piany DUO Advanced 2 firmy Kärcher stanowi doskonałe rozwiązanie w zakresie czyszczenia za pomocą urządzeń wysokociśnieniowych o prędkości przepływu od 700 do 800 l/h, lecz niewyposażone w funkcję Servo Control. Lanca pianowa umożliwia użytkownikowi natychmiastowe przełączenie na wysokie ciśnienie. Dzięki solidnej obudowie z powłoką niklową idealnie nadaje się do stosowania z agresywnymi detergentami, które mogą być transportowane dzięki wytrzymałemu, dwulitrowemu zbiornikowi z dużym otworem do napełniania oraz dodatkowym uchwytem na szyjce. Kąt spryskiwania lancy do piany DUO Advanced 2 można w elastyczny sposób regulować wedle wymagań, natomiast zintegrowana przesłona skutecznie zapobiega niezamierzonym zmianom w precyzyjnym, trzy-etapowym dozowaniu detergentu.