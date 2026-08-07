Lanca do piany DUO Advanced TR, 700 l/h - 800 l/h

Do urządzeń ciśnieniowych bez funkcji Servo Control: Lanca do piany DUO Advanced 2 imponuje możliwością bezpośredniego przełączenia do czyszczenia wysokociśnieniowego oraz dwulitrowym zbiornikiem na detergent.

Lanca do piany DUO Advanced 2 firmy Kärcher stanowi doskonałe rozwiązanie w zakresie czyszczenia za pomocą urządzeń wysokociśnieniowych o prędkości przepływu od 700 do 800 l/h, lecz niewyposażone w funkcję Servo Control. Lanca pianowa umożliwia użytkownikowi natychmiastowe przełączenie na wysokie ciśnienie. Dzięki solidnej obudowie z powłoką niklową idealnie nadaje się do stosowania z agresywnymi detergentami, które mogą być transportowane dzięki wytrzymałemu, dwulitrowemu zbiornikowi z dużym otworem do napełniania oraz dodatkowym uchwytem na szyjce. Kąt spryskiwania lancy do piany DUO Advanced 2 można w elastyczny sposób regulować wedle wymagań, natomiast zintegrowana przesłona skutecznie zapobiega niezamierzonym zmianom w precyzyjnym, trzy-etapowym dozowaniu detergentu.

Cechy i zalety
Lanca do piany DUO Advanced TR, 700 l/h - 800 l/h: Możliwość bezpośredniego przełączania między środkami czyszczącymi a czyszczeniem wysokociśnieniowym
Możliwość bezpośredniego przełączania między środkami czyszczącymi a czyszczeniem wysokociśnieniowym
Oszczędność czasu z uwagi na brak konieczności wymiany lancy spryskującej lub instalowania akcesorium.
Lanca do piany DUO Advanced TR, 700 l/h - 800 l/h: Ergonomiczny dwulitrowy pojemnik na detergent
Ergonomiczny dwulitrowy pojemnik na detergent
Umożliwia czyszczenie przez długi czas bez wysiłku.
Lanca do piany DUO Advanced TR, 700 l/h - 800 l/h: Dozowanie detergentu ze zintegrowaną przesłoną
Dozowanie detergentu ze zintegrowaną przesłoną
Ułatwia precyzyjne, trzy-etapie dozowanie detergentu. Dla optymalnej jakości piany. Zapobiega nadmiernemu dozowaniu detergentu.
Obudowa z wytrzymałą powłoką niklową
  • Solidna budowa.
  • Ułatwia użycie agresywnych detergentów, gdy są potrzebne.
Elastyczne ustawianie kąta spryskiwania
  • Bardzo precyzyjny strumień piany.
  • Bezpieczna praca na dłuższych odległościach.
Specyfikacja

Dane techniczne

Wydajność tłoczenia (l/h) 700 - 800
Rozmiar dyszy (mm) 45
Ciśnienie maksymalne (bar) 300
Dozowanie (%) 1 - 2 - 4
Pojemność zbiornika (l) 2
Temperatura (°C) maks. 60
Gwint przyłącza EASY!Lock
Waga z opakowaniem (kg) 1,5

Wideo

Zastosowania
  • Czyszczenie pojazdów w sektorze motoryzacja, w przemyśle i rolnictwie.
  • Budownictwo (czyszczenie maszyn budowlanych, rusztowań, wyposażenia itp.)
Akcesoria
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