Lanca do wymiany 850mm
Galwanizowana lanca spryskująca z ręcznym mocowaniem przy pomocy śruby do urządzeń wysokociśnieniowych Kärcher z serii Classic. Nieobrotowa Długość: 850 mm.
Do wszystkich urządzeń wysokociśnieniowych Kärcher z serii Classic: 850 mm długości, nieobrotowa lanca spryskująca. Może być stosowany w wodzie o temperaturze do 60 °C i ciśnieniu roboczym do 250 bar. Z ręcznym mocowaniem przy pomocy śruby, gwintem M 22×1,5 do podłączenia do pistoletu wysokociśnieniowego oraz gwintem M 18×1,5 do podłączenia akcesoriów.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Gwint przyłącza
|M22 x 1,5
|Waga (kg)
|0,7
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|850 / 50 / 35