Do wszystkich urządzeń wysokociśnieniowych Kärcher z serii Classic: 850 mm długości, nieobrotowa lanca spryskująca. Może być stosowany w wodzie o temperaturze do 60 °C i ciśnieniu roboczym do 250 bar. Z ręcznym mocowaniem przy pomocy śruby, gwintem M 22×1,5 do podłączenia do pistoletu wysokociśnieniowego oraz gwintem M 18×1,5 do podłączenia akcesoriów.