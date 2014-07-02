Lanca elastyczna, 1050 mm

Elastyczna lanca o długości 1050 mm ze zmiennym kątem od 20° do 140°, idealna do czyszczenia w trudno dostępnych miejscach, np. rynnach.

Elastyczna lanca o długości 1050 mm ze zmiennym kątem od 20° do 140°, idealna do czyszczenia w trudno dostępnych miejscach, np. rynny, dachy samochodów, podwozia lub nadkola.

Specyfikacja

Dane techniczne

Maks. ciśnienie robocze (bar) 210
Długość (mm) 1050
Temperatura (°C) maks. 150
Gwint przyłącza M22 x 1,5
Waga z opakowaniem (kg) 1,4
Części zamienne

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