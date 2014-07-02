Lanca elastyczna, 1050 mm
Elastyczna lanca o długości 1050 mm ze zmiennym kątem od 20° do 140°, idealna do czyszczenia w trudno dostępnych miejscach, np. rynnach.
Elastyczna lanca o długości 1050 mm ze zmiennym kątem od 20° do 140°, idealna do czyszczenia w trudno dostępnych miejscach, np. rynny, dachy samochodów, podwozia lub nadkola.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Maks. ciśnienie robocze (bar)
|210
|Długość (mm)
|1050
|Temperatura (°C)
|maks. 150
|Gwint przyłącza
|M22 x 1,5
|Waga z opakowaniem (kg)
|1,4
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