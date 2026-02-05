Lanca MJ 160 4-w-1
Lanca MJ 160 4-w-1 Multi Jet z 4 rodzajami strumienia do myjek ciśnieniowych K 4 i K 5: z dyszą obrotową, wysokociśnieniowym strumieniem płaskim, strumieniem detergentu i szerokim strumieniem płaskim.
Lanca MJ 160 4-w-1 Multi Jet oferuje 4 różne rodzaje strumienia w jednej lancy spryskującej: strumień detergentu, wysokociśnieniowy strumień płaski, dysza obrotowa i szeroki strumień płaski. Wystarczy przekręcić lancę spryskującą, aby wybrać właściwy strumień. Czasochłonna wymiana lancy spryskującej nie jest już wymagana. Jednocześnie lanca Multi Jet imponuje łatwością obsługi i większym komfortem podczas stosowania, dzięki ciężarowi zmniejszonemu o 25 procent w porównaniu do swojego poprzednika, Kärcher MJ 3-w-1. Nadaje się do myjek ciśnieniowych Kärcher K 4 i K 5. Wszechstronne urządzenie do domu, ogrodu i samochodu.
Cechy i zalety
Wybór odpowiedniego strumienia poprzez obracanie lancą spryskującą
- Brak potrzeby czasochłonnej wymiany lancy spryskującej.
Cztery rodzaje strumienia w jednej lancy spryskującej
- Dysza obrotowa, wysokociśnieniowy strumień płaski, strumień detergentu i szeroki strumień płaski – do elastycznej pracy.
Zawiera uchwyt montażowy na lancy spryskującej
- Do prawidłowej instalacji i zastosowania.
Ciężar zmniejszony o 25%*
- Większy komfort i łatwość obsługi.
Zgodność ze wszystkimi myjkami ciśnieniowymi Kärcher K 4 i K 5
- Idealnie nadaje się do rozbudowy.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Kolor
|czarny
|Waga (kg)
|0,4
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,4
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|450 x 59 x 59
Do pistoletów sprzed 2010 roku (pistolet M, 96, 97): Adapter M (2.643-950.0) jest wymagany. /
* W porównaniu z ciężarem poprzedniego modelu Kärcher MJ 3 w 1 Multi Jet.
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
- Edycja specjalna: K 5 Smart Control + zestaw podłączeniowy
- K 4
- K 4 Classic Car
- K 4 Classic Home
- K 4 Compact
- K 4 Compact Car
- K 4 Compact Home
- K 4 Compact UM
- K 4 Compact UM Limited Edition
- K 4 Kompakt Dom
- K 4 Power Control
- K 4 Power Control Car
- K 4 Power Control Car & Home
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex Car & Home
- K 4 Power Control Flex Home
- K 4 Power Control Home
- K 4 Power Control Home & Brush
- K 4 Power Control Home Flex Wood
- K 4 Power Control Home Wood
- K 4 Power Control Stairs
- K 4 Premium
- K 4 Premium Dom
- K 4 Premium Power Control
- K 4 Premium Power Control Home
- K 4 Premium Power Control Home & Brush Anniversary Edition
- K 4 Premium Power Control Home Wood
- K 4 WCM
- K 4 WCM Premium
- K 5
- K 5 Car
- K 5 Classic Home
- K 5 Compact
- K 5 Compact FJ 6 Set
- K 5 Compact Home
- K 5 Compact Special FJ 3
- K 5 Home
- K 5 Modular UM
- K 5 Power Control
- K 5 Power Control Car & Home
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Car & Home
- K 5 Power Control Flex Home
- K 5 Power Control Flex Home & Brush Anniversary Edition
- K 5 Power Control Flex Home eco!Booster
- K 5 Power Control Flex WSK
- K 5 Power Control Home
- K 5 Power Control Home & Brush AE
- K 5 Power Control Home Flex Wood
- K 5 Power Control WSK
- K 5 Premium Car
- K 5 Premium Power Control
- K 5 Premium Power Control Black
- K 5 Premium Power Control Flex
- K 5 Premium Power Control Flex Black
- K 5 Premium Power Control Flex Suction
- K 5 Premium Power Control Home
- K 5 Premium Smart Control Car & Home
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 5 Premium Smart Control Flex Black Line
- K 5 Premium Smart Control Flex eco!Booster
- K 5 Premium Smart Control Home
- K 5 Pure Home
- K 5 Smart Control
- K 5 Smart Control Flex
- K 5 Smart Control Flex eco!Booster
- K 5 Smart Control Home
- K 5 Smart Control WSK
- K 5 UM
- K 5 WCM Premium
- K 5 WCM Premium Home
Zastosowania
- Mycie samochodów
- Do czyszczenia motorów i skuterów.
- Murki ogrodowe
- Meble ogrodowe/tarasowe/balkonowe
- Ogrodzenia
- Elewacje małych domów
- Do czyszczenia maszyn i narzędzi ogrodowych.
- Teren wokół domu i ogród