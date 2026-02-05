Lanca MJ 160 4-w-1 Multi Jet oferuje 4 różne rodzaje strumienia w jednej lancy spryskującej: strumień detergentu, wysokociśnieniowy strumień płaski, dysza obrotowa i szeroki strumień płaski. Wystarczy przekręcić lancę spryskującą, aby wybrać właściwy strumień. Czasochłonna wymiana lancy spryskującej nie jest już wymagana. Jednocześnie lanca Multi Jet imponuje łatwością obsługi i większym komfortem podczas stosowania, dzięki ciężarowi zmniejszonemu o 25 procent w porównaniu do swojego poprzednika, Kärcher MJ 3-w-1. Nadaje się do myjek ciśnieniowych Kärcher K 4 i K 5. Wszechstronne urządzenie do domu, ogrodu i samochodu.