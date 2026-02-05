Lanca MJ 160 4-w-1

Lanca MJ 160 4-w-1 Multi Jet z 4 rodzajami strumienia do myjek ciśnieniowych K 4 i K 5: z dyszą obrotową, wysokociśnieniowym strumieniem płaskim, strumieniem detergentu i szerokim strumieniem płaskim.

Lanca MJ 160 4-w-1 Multi Jet oferuje 4 różne rodzaje strumienia w jednej lancy spryskującej: strumień detergentu, wysokociśnieniowy strumień płaski, dysza obrotowa i szeroki strumień płaski. Wystarczy przekręcić lancę spryskującą, aby wybrać właściwy strumień. Czasochłonna wymiana lancy spryskującej nie jest już wymagana. Jednocześnie lanca Multi Jet imponuje łatwością obsługi i większym komfortem podczas stosowania, dzięki ciężarowi zmniejszonemu o 25 procent w porównaniu do swojego poprzednika, Kärcher MJ 3-w-1. Nadaje się do myjek ciśnieniowych Kärcher K 4 i K 5. Wszechstronne urządzenie do domu, ogrodu i samochodu.

Cechy i zalety
Wybór odpowiedniego strumienia poprzez obracanie lancą spryskującą
  • Brak potrzeby czasochłonnej wymiany lancy spryskującej.
Cztery rodzaje strumienia w jednej lancy spryskującej
  • Dysza obrotowa, wysokociśnieniowy strumień płaski, strumień detergentu i szeroki strumień płaski – do elastycznej pracy.
Zawiera uchwyt montażowy na lancy spryskującej
  • Do prawidłowej instalacji i zastosowania. 
Ciężar zmniejszony o 25%*
  • Większy komfort i łatwość obsługi. 
Zgodność ze wszystkimi myjkami ciśnieniowymi Kärcher K 4 i K 5
  • Idealnie nadaje się do rozbudowy.
Specyfikacja

Dane techniczne

Kolor czarny
Waga (kg) 0,4
Waga z opakowaniem (kg) 0,4
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 450 x 59 x 59

Do pistoletów sprzed 2010 roku (pistolet M, 96, 97): Adapter M (2.643-950.0) jest wymagany. /
* W porównaniu z ciężarem poprzedniego modelu Kärcher MJ 3 w 1 Multi Jet.

Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
  • Mycie samochodów
  • Do czyszczenia motorów i skuterów.
  • Murki ogrodowe
  • Meble ogrodowe/tarasowe/balkonowe
  • Ogrodzenia
  • Elewacje małych domów
  • Do czyszczenia maszyn i narzędzi ogrodowych.
  • Teren wokół domu i ogród