Lanca MJ 180 4-w-1 Multi Jet oferuje 4 różne rodzaje strumienia w jednej lancy spryskującej: strumień detergentu, wysokociśnieniowy strumień płaski, dysza obrotowa i szeroki strumień płaski o obniżonym ciśnieniu. Odpowiedni strumień wybiera się po prostu obracając lancę spryskującą, co eliminuje konieczność czasochłonnej wymiany lancy spryskującej. Jednocześnie lanca Multi Jet imponuje również pod względem obsługi dzięki masie o 25 procent niższej w porównaniu do poprzednika Kärcher MJ 3-w-1. Pasuje do wszystkich myjek ciśnieniowych Kärcher Home & Garden w klasach K 6 i K 7. Wszechstronne urządzenie do domu, ogrodu i samochodu.