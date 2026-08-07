Lanca MJ 180 4-w-1

Lanca MJ 180 4-w-1 Multi Jet z 4 rodzajami strumienia do myjek ciśnieniowych K 6 i K 7: z dyszą obrotową, wysokociśnieniowym strumieniem płaskim, strumieniem detergentu i szerokim strumieniem płaskim.

Lanca MJ 180 4-w-1 Multi Jet oferuje 4 różne rodzaje strumienia w jednej lancy spryskującej: strumień detergentu, wysokociśnieniowy strumień płaski, dysza obrotowa i szeroki strumień płaski o obniżonym ciśnieniu. Odpowiedni strumień wybiera się po prostu obracając lancę spryskującą, co eliminuje konieczność czasochłonnej wymiany lancy spryskującej. Jednocześnie lanca Multi Jet imponuje również pod względem obsługi dzięki masie o 25 procent niższej w porównaniu do poprzednika Kärcher MJ 3-w-1. Pasuje do wszystkich myjek ciśnieniowych Kärcher Home & Garden w klasach K 6 i K 7. Wszechstronne urządzenie do domu, ogrodu i samochodu.

Cechy i zalety
Wybór odpowiedniego strumienia poprzez obracanie lancą spryskującą
Cztery rodzaje strumienia w jednej lancy spryskującej
Zawiera uchwyt montażowy na lancy spryskującej
Ciężar zmniejszony o 25%¹⁾
Zgodność ze wszystkimi myjkami ciśnieniowymi Kärcher K 6 i K 7
Specyfikacja

Dane techniczne

Kolor czarny
Waga (kg) 0,4
Waga z opakowaniem (kg) 0,4
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 450 x 59 x 59

Do pistoletów sprzed 2010 roku (pistolet M, 96, 97): Adapter M (2.643-950.0) jest wymagany.
¹⁾ W porównaniu z ciężarem poprzedniego modelu Kärcher MJ 3 w 1 Multi Jet.

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Zastosowania
  • Mycie samochodów
  • Do czyszczenia motorów i skuterów.
  • Murki ogrodowe
  • Meble ogrodowe/tarasowe/balkonowe
  • Ogrodzenia
  • Elewacje małych domów
  • Do czyszczenia maszyn i narzędzi ogrodowych.
  • Teren wokół domu i ogród