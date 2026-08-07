Krótka, poręczna lanca do piany z regulowanym kątem spryskiwania ze zbiornikiem na detergent o pojemności 1 litra. Lanca do piany Kärcher jest idealna do czyszczenia samochodów z uwagi na jej kompaktową budowę. Dodatkowe zalety: Złącze obrotowe (M 22 x 1,5) i zmienne dozowanie detergentu dzięki regulatorowi na lancy.