Lanca pianowa Advanced
Krótka, poręczna lanca do piany z regulowanym kątem spryskiwania ze zbiornikiem na detergent o pojemności 1 litra. Idealna do czyszczenia samochodów dzięki jej kompaktowej budowie.
Krótka, poręczna lanca do piany z regulowanym kątem spryskiwania ze zbiornikiem na detergent o pojemności 1 litra. Lanca do piany Kärcher jest idealna do czyszczenia samochodów z uwagi na jej kompaktową budowę. Dodatkowe zalety: Złącze obrotowe (M 22 x 1,5) i zmienne dozowanie detergentu dzięki regulatorowi na lancy.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Rozmiar dyszy ( )
|42
|Ciśnienie maksymalne (bar)
|300
|Temperatura (°C)
|maks. 60
|Gwint przyłącza
|M22 x 1,5
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,8
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