Lanca podwójna, 960 mm

Podwójna lanca 960 mm do regulacji ciśnienia na rączce przy pełnej prędkości przepływu wody. Odpowiednia do użytku w rolnictwie (np. stabilne czyszczenie).

Podwójna lanca 960 mm do regulacji ciśnienia na rączce przy pełnej prędkości przepływu wody. Odpowiednia do użytku w rolnictwie (np. stabilne czyszczenie).

Specyfikacja

Dane techniczne

Maks. ciśnienie robocze (bar) 310
Długość (mm) 960
Temperatura (°C) maks. 150
Gwint przyłącza EASY!Lock
Waga z opakowaniem (kg) 1,8

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