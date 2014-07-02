Lanca podwójna, 960 mm
Podwójna lanca 960 mm do regulacji ciśnienia na rączce przy pełnej prędkości przepływu wody. Odpowiednia do użytku w rolnictwie (np. stabilne czyszczenie).
Podwójna lanca 960 mm do regulacji ciśnienia na rączce przy pełnej prędkości przepływu wody. Odpowiednia do użytku w rolnictwie (np. stabilne czyszczenie).
Specyfikacja
Dane techniczne
|Maks. ciśnienie robocze (bar)
|310
|Długość (mm)
|960
|Temperatura (°C)
|maks. 150
|Gwint przyłącza
|M22 x 1,5
|Waga z opakowaniem (kg)
|1,6
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