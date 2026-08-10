Lanca regulująca ciśnienie opakowany Pow
Lanca spryskująca PowerControl z dyszą o rozmiarze 027 umożliwia bezstopniową regulację ciśnienia bezpośrednio na uchwycie i dzięki temu dokładne dostosowanie mocy do zadania.
Idealna alternatywa do myjki ciśnieniowej bez funkcji Servo Control: lanca spryskująca PowerControl 027 z opatentowanym kształtem dyszy zwiększającym wydajność czyszczenia o nawet 40% zapewnia bezstopniową i prostą regulację ciśnienia w bezpośrednim zasięgu użytkownika. W ten sposób można dokładnie koordynować wydajnością i całą czynnością czyszczenia. Środek czyszczący można nanosić specjalnie za pośrednictwem zintegrowanego trybu niskiego ciśnienia. Aby dodatkowo zoptymalizować rezultaty, lanca zapewnia regulację poziomu spryskiwania, która za każdym razem gwarantuje odpowiedni kąt roboczy.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Gwint przyłącza
|EASY!Lock
|Kolor
|antracyt
|Waga z opakowaniem (kg)
|1,1
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