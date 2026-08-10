Idealna alternatywa do myjki ciśnieniowej bez funkcji Servo Control: lanca spryskująca PowerControl 027 z opatentowanym kształtem dyszy zwiększającym wydajność czyszczenia o nawet 40% zapewnia bezstopniową i prostą regulację ciśnienia w bezpośrednim zasięgu użytkownika. W ten sposób można dokładnie koordynować wydajnością i całą czynnością czyszczenia. Środek czyszczący można nanosić specjalnie za pośrednictwem zintegrowanego trybu niskiego ciśnienia. Aby dodatkowo zoptymalizować rezultaty, lanca zapewnia regulację poziomu spryskiwania, która za każdym razem gwarantuje odpowiedni kąt roboczy.