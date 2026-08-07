Dzięki opatentowanemu kształtowi dyszy Power firmy Kärcher zapewniającemu o 40 procent większą wydajność czyszczenia lanca spryskująca PowerControl 038 to przekonująca alternatywa do urządzeń z funkcją Servo Control. Za pomocą bezstopniowej regulacji ciśnienia wydajność czyszczenia można dostosować do bieżącego zadania bez konieczności przerywania pracy. Środki czyszczące są nanoszone w specjalnym trybie niskiego ciśnienia, podczas gdy optymalny kąt roboczy wybiera się za pomocą zintegrowanej regulacji poziomu spryskiwania. Regulacja jest bardzo prosta i w zasięgu ręki.