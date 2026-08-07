Lanca regulująca ciśnienie opakowany Pow
Bezstopniowa regulacja ciśnienia podczas pracy bezpośrednio na uchwycie, szczególnie do urządzeń bez funkcji Servo Control. Wydajność czyszczenia można natychmiastowo dostosować do danego zadania. Tryb niskiego ciśnienia do nanoszenia środka czyszczącego oraz regulacja kąta strumienia stanowią dopełnienie produktu.
Dzięki opatentowanemu kształtowi dyszy Power firmy Kärcher zapewniającemu o 40 procent większą wydajność czyszczenia lanca spryskująca PowerControl 038 to przekonująca alternatywa do urządzeń z funkcją Servo Control. Za pomocą bezstopniowej regulacji ciśnienia wydajność czyszczenia można dostosować do bieżącego zadania bez konieczności przerywania pracy. Środki czyszczące są nanoszone w specjalnym trybie niskiego ciśnienia, podczas gdy optymalny kąt roboczy wybiera się za pomocą zintegrowanej regulacji poziomu spryskiwania. Regulacja jest bardzo prosta i w zasięgu ręki.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Gwint przyłącza
|EASY!Lock
|Kolor
|antracyt
|Waga z opakowaniem (kg)
|1,1
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