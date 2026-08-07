Lanca spryskująca, 2050 mm, obrotowa

Lance w różnych wymiarach i wersjach, ze stali szlachetnej z ręcznym złączem śrubowym. Ergonomicznie ukształtowane uchwyty, gwarantują optymalną wygodę użytkowania i właściwą izolację.

Obracana pod ciśnieniem o 360°. Maks. ciśnienie robocze: 300 bar. Długość: 2050 mm.

Specyfikacja

Dane techniczne

Maks. ciśnienie robocze (bar) 300
Długość (mm) 2050
Temperatura (°C) maks. 155
Gwint przyłącza EASY!Lock
Uchwyt obrotowa
Waga z opakowaniem (kg) 1,6
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