Lanca spryskująca, 250 mm, obrotowa

Lanca spryskująca, 250 mm, rotacyjna, ergonomiczna

Lanca ze stali nierdzewnej o długości 600 mm (ręczne łączenie) z ergonomicznym uchwytem zapewniającym łatwą obsługę i ochronę. Obrotowa 360° pod ciśnieniem.

Specyfikacja

Dane techniczne

Maks. ciśnienie robocze (bar) 300
Długość (mm) 250
Temperatura (°C) maks. 155
Gwint przyłącza EASY!Lock
Uchwyt obrotowa
Waga z opakowaniem (kg) 0,5

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