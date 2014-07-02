Lanca spryskująca, 600 mm, obrotowa
Lanca spryskująca obrotowa ze stali szlachetnej z ręcznym złączem śrubowym. Ergonomicznie ukształtowany uchwyt gwarantujący optymalną poręczność i izolację. Obracana pod ciśnieniem o 360°. Długość 600 mm.
Lanca ze stali nierdzewnej o długości 600 mm (ręczne łączenie) z ergonomicznym uchwytem zapewniającym łatwą obsługę i ochronę. Obrotowa 360° pod ciśnieniem.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Maks. ciśnienie robocze (bar)
|300
|Długość (mm)
|600
|Temperatura (°C)
|maks. 155
|Gwint przyłącza
|M22 x 1,5
|Uchwyt
|obrotowa
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,7