Lanca spryskująca, 840 mm, obrotowa

Lanca spryskująca obrotowa ze stali szlachetnej z ręcznym złączem śrubowym. Ergonomicznie ukształtowany uchwyt gwarantujący optymalną poręczność i izolację. Obracana pod ciśnieniem o 360°. Długość 850 mm.