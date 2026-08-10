Lanca spryskująca Classic EASY!Lock, 1050 mm

Wysokociśnieniowa lanca spryskująca ze złączami śrubowymi EASY!Lock z serii Classic firmy Kärcher. Nadaje się również do urządzeń wysokociśnieniowych z podgrzewaniem wody Kärcher.

Specyfikacja

Dane techniczne

Długość (mm) 1050
Temperatura (°C) maks. 155
Gwint przyłącza EASY!Lock
Waga z opakowaniem (kg) 1
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