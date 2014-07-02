Lanca spryskująca do podwozi

Do skutecznego i wygodnego czyszczenia podwozi pojazdów i błotników (stal szlachetna), bez dyszy HP. Długość 700 mm.

Lanca ze stali nierdzewnej do skutecznego i łatwego czyszczenia podwozi i nadkoli. Zestaw nie zawiera dyszy wysokociśnieniowej.

Specyfikacja

Dane techniczne

Długość (mm) 700
Gwint przyłącza M22 x 1,5
Waga z opakowaniem (kg) 1,7
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