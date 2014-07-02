Lanca spryskująca do podwozi
Do skutecznego i wygodnego czyszczenia podwozi pojazdów i błotników (stal szlachetna), bez dyszy HP. Długość 700 mm.
Lanca ze stali nierdzewnej do skutecznego i łatwego czyszczenia podwozi i nadkoli. Zestaw nie zawiera dyszy wysokociśnieniowej.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Długość (mm)
|700
|Gwint przyłącza
|M22 x 1,5
|Waga z opakowaniem (kg)
|1,7
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
- HD 10/15-4 Cage F
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/23-4 SX Plus
- HD 10/23-4S
- HD 10/25-4 Cage Plus
- HD 1000 SI
- HD 1050 B
- HD 1050 DE
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 SX Plus
- HD 16/15-4 Cage Plus
- HD 25/15-4 Cage Plus
- HD 6/12-4 CX Plus
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/15 C Plus
- HD 6/15 C Plus Promo
- HD 6/15 CX Plus
- HD 6/16-4 M Plus
- HD 6/16-4 MX Plus
- HD 7/10 CXF
- HD 7/18 C Plus
- HD 7/18 CX Plus
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