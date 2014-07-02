Lanca spryskująca do przemysłu spożywczego, 1050 mm, obrotowa

Lanca rotacyjna o długości 1050 mm, szara, do kontaktu z żywnością, przeznaczona do przemysłu spożywczego. Wszystkie części wchodzące w kontakt z wodą są bezpieczne w kontakcie z żywnością.