Lanca spryskująca do przemysłu spożywczego, 1050 mm, obrotowa

Lanca rotacyjna o długości 1050 mm, szara, do kontaktu z żywnością, przeznaczona do przemysłu spożywczego. Wszystkie części wchodzące w kontakt z wodą są bezpieczne w kontakcie z żywnością.

Lanca rotacyjna o długości 1050 mm, szara, do kontaktu z żywnością, przeznaczona do przemysłu spożywczego. Wszystkie części wchodzące w kontakt z wodą są bezpieczne w kontakcie z żywnością.

Specyfikacja

Dane techniczne

Maks. ciśnienie robocze (bar) 300
Długość (mm) 1050
Temperatura (°C) maks. 155
Gwint przyłącza M22 x 1,5
Uchwyt obrotowa
Waga z opakowaniem (kg) 1