Lanca spryskująca do przemysłu spożywczego, 1050 mm, obrotowa
Lanca rotacyjna o długości 1050 mm, szara, do kontaktu z żywnością, przeznaczona do przemysłu spożywczego. Wszystkie części wchodzące w kontakt z wodą są bezpieczne w kontakcie z żywnością.
Lanca rotacyjna o długości 1050 mm, szara, do kontaktu z żywnością, przeznaczona do przemysłu spożywczego. Wszystkie części wchodzące w kontakt z wodą są bezpieczne w kontakcie z żywnością.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Maks. ciśnienie robocze (bar)
|300
|Długość (mm)
|1050
|Temperatura (°C)
|maks. 155
|Gwint przyłącza
|M22 x 1,5
|Uchwyt
|obrotowa
|Waga z opakowaniem (kg)
|1