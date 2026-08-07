Lanca spryskująca do rynien i WC

Z dyszą. Specjalny kształt do higienicznego czyszczenia toalet i rynien dachowych (stal szlachetna).

Lanca ze stali nierdzewnej do czyszczenia toalet i rynien z wkładką dyszy. Specjalny kształt do skutecznego i higienicznego czyszczenia rynien i toalet.

Specyfikacja

Dane techniczne

Gwint przyłącza EASY!Lock
Waga z opakowaniem (kg) 0,6
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