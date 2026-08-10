Lanca spryskująca PowerControl 042
Lanca spryskująca PowerControl z rozmiarem dyszy 042 umożliwia wydajność czyszczenia odpowiednią do każdego zadania. Bezstopniowa i precyzyjna regulacja ciśnienia bezpośrednio w zasięgu ręki.
Tyle, ile potrzeba, najmniej, jak to możliwe: dzięki bezstopniowej regulacji ciśnienia lancy spryskującej Power Control 042 można w optymalny sposób dostosowywać wydajność czyszczenia do danego zadania bez przerywania pracy. Ergonomiczna regulacja w zasięgu ręki jest bardzo prosta. Opracowany z myślą o dodatkowej optymalizacji opatentowany kształt dyszy Power firmy Kärcher zwiększa wydajność czyszczenia o około 40 procent. Specjalny tryb niskiego ciśnienia umożliwia precyzyjne nanoszenie środków czyszczących oraz łatwe dostosowywanie kąta roboczego dzięki innowacyjnej regulacji poziomu spryskiwania.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Gwint przyłącza
|EASY!Lock
|Kolor
|antracyt
|Waga z opakowaniem (kg)
|1,1
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