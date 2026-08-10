Tyle, ile potrzeba, najmniej, jak to możliwe: dzięki bezstopniowej regulacji ciśnienia lancy spryskującej Power Control 042 można w optymalny sposób dostosowywać wydajność czyszczenia do danego zadania bez przerywania pracy. Ergonomiczna regulacja w zasięgu ręki jest bardzo prosta. Opracowany z myślą o dodatkowej optymalizacji opatentowany kształt dyszy Power firmy Kärcher zwiększa wydajność czyszczenia o około 40 procent. Specjalny tryb niskiego ciśnienia umożliwia precyzyjne nanoszenie środków czyszczących oraz łatwe dostosowywanie kąta roboczego dzięki innowacyjnej regulacji poziomu spryskiwania.