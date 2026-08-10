Lanca spryskująca PowerControl 042

Lanca spryskująca PowerControl z rozmiarem dyszy 042 umożliwia wydajność czyszczenia odpowiednią do każdego zadania. Bezstopniowa i precyzyjna regulacja ciśnienia bezpośrednio w zasięgu ręki.

Tyle, ile potrzeba, najmniej, jak to możliwe: dzięki bezstopniowej regulacji ciśnienia lancy spryskującej Power Control 042 można w optymalny sposób dostosowywać wydajność czyszczenia do danego zadania bez przerywania pracy. Ergonomiczna regulacja w zasięgu ręki jest bardzo prosta. Opracowany z myślą o dodatkowej optymalizacji opatentowany kształt dyszy Power firmy Kärcher zwiększa wydajność czyszczenia o około 40 procent. Specjalny tryb niskiego ciśnienia umożliwia precyzyjne nanoszenie środków czyszczących oraz łatwe dostosowywanie kąta roboczego dzięki innowacyjnej regulacji poziomu spryskiwania.

Specyfikacja

Dane techniczne

Gwint przyłącza EASY!Lock
Kolor antracyt
Waga z opakowaniem (kg) 1,1

Wideo

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