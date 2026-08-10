Lanca TR 600mm with package, 600 mm

Obrotowa lanca spryskująca Classic z ergonomicznym uchwytem i wytrzymałą konstrukcją z wysokiej jakości stali nierdzewnej. Nadaje się również do gorącowodnych urządzeń wysokociśnieniowych Kärcher.

Specyfikacja

Dane techniczne

Długość (mm) 600
Temperatura (°C) maks. 155
Gwint przyłącza EASY!Lock
Waga z opakowaniem (kg) 0,8
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