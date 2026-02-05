Lanca VP 135 Vario Power

Lanca spryskująca Vario Power VP 135 do myjek ciśnieniowych klasy K 2 i K 3. Bezstopniowa regulacja od strumienia niskociśnieniowego do wysokociśnieniowego poprzez obrócenie lancy spryskującej.

Lanca VP 135 Vario Power Jet oferuje bezstopniową regulację ciśnienia, którą można zmieniać po prostu obracając lancę spryskującą, zapewniając w ten sposób odpowiednie ustawienie ciśnienia dla każdego zastosowania – od delikatnego do silnego. Idealna do wydajnego i wygodnego czyszczenia mniejszych powierzchni w domu i ogrodzie, na przykład ścian, ścieżek, ogrodzeń lub pojazdów. Nadaje się do wszystkich myjek ciśnieniowych Kärcher K 2 i K 3.

Cechy i zalety
Bezstopniowa regulacja ciśnienia poprzez proste obracanie
  • Prosta obsługa.
Strumień od wysokociśnieniowego do niskociśnieniowego
  • Regulacja ciśnienia w celu dostosowania do aktualnej czynności. 
Oszczędność czasu
  • Zmiana lancy nie jest konieczna.
Zgodność ze wszystkimi myjkami ciśnieniowymi Kärcher K 2 i K 3
  • Idealnie nadaje się do modernizacji.
Specyfikacja

Dane techniczne

Kolor czarny
Waga (kg) 0,2
Waga z opakowaniem (kg) 0,2
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 449 x 43 x 43

Do pistoletów sprzed 2010 roku (pistolet M, 96, 97): Adapter M (2.643-950.0) jest wymagany.

Zastosowania
  • Mycie samochodów
  • Do czyszczenia motorów i skuterów.
  • Ogrodzenia
  • Meble ogrodowe/tarasowe/balkonowe
  • Do czyszczenia maszyn i narzędzi ogrodowych.
  • Teren wokół domu i ogród