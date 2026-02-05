Lanca VP 160 Vario Power

Lanca spryskująca Vario Power VP 160 do myjek ciśnieniowych klasy K 4 i K 5. Bezstopniowa regulacja od strumienia niskociśnieniowego do wysokociśnieniowego poprzez obrócenie lancy spryskującej.

Lanca VP 160 Vario Power Jet oferuje bezstopniową regulację ciśnienia, którą można zmieniać po prostu obracając lancę spryskującą, zapewniając w ten sposób odpowiednie ustawienie ciśnienia dla każdego zastosowania – od delikatnego do silnego. Znacząco zwiększa to wydajność i komfort pracy w każdym zastosowaniu. Idealna do czyszczenia mniejszych powierzchni w domu i ogrodzie, na przykład ścian, ścieżek, ogrodzeń lub pojazdów. Nadaje się do wszystkich myjek ciśnieniowych Kärcher K 4 i K 5.

Cechy i zalety
Bezstopniowa regulacja ciśnienia poprzez proste obracanie
  • Prosta obsługa.
Strumień od wysokociśnieniowego do niskociśnieniowego
  • Ciśnienie może być regulowane w zależności od rodzaju czyszczonej powierzchni.
Oszczędność czasu
  • Zmiana lancy nie jest konieczna.
Zgodność ze wszystkimi myjkami ciśnieniowymi Kärcher K 4 i K 5
  • Idealnie nadaje się do modernizacji. 
Specyfikacja

Dane techniczne

Kolor czarny
Waga (kg) 0,2
Waga z opakowaniem (kg) 0,3
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 449 x 43 x 43

Do pistoletów sprzed 2010 roku (pistolet M, 96, 97): Adapter M (2.643-950.0) jest wymagany.

Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
  • Mycie samochodów
  • Do czyszczenia motorów i skuterów.
  • Elewacje małych domów
  • Murki ogrodowe
  • Ścieżki wokół domu
  • Ogrodzenia
  • Meble ogrodowe/tarasowe/balkonowe
  • Do czyszczenia maszyn i narzędzi ogrodowych.
  • Teren wokół domu i ogród