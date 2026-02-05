Lanca VP 160 Vario Power
Lanca spryskująca Vario Power VP 160 do myjek ciśnieniowych klasy K 4 i K 5. Bezstopniowa regulacja od strumienia niskociśnieniowego do wysokociśnieniowego poprzez obrócenie lancy spryskującej.
Lanca VP 160 Vario Power Jet oferuje bezstopniową regulację ciśnienia, którą można zmieniać po prostu obracając lancę spryskującą, zapewniając w ten sposób odpowiednie ustawienie ciśnienia dla każdego zastosowania – od delikatnego do silnego. Znacząco zwiększa to wydajność i komfort pracy w każdym zastosowaniu. Idealna do czyszczenia mniejszych powierzchni w domu i ogrodzie, na przykład ścian, ścieżek, ogrodzeń lub pojazdów. Nadaje się do wszystkich myjek ciśnieniowych Kärcher K 4 i K 5.
Cechy i zalety
Bezstopniowa regulacja ciśnienia poprzez proste obracanie
- Prosta obsługa.
Strumień od wysokociśnieniowego do niskociśnieniowego
- Ciśnienie może być regulowane w zależności od rodzaju czyszczonej powierzchni.
Oszczędność czasu
- Zmiana lancy nie jest konieczna.
Zgodność ze wszystkimi myjkami ciśnieniowymi Kärcher K 4 i K 5
- Idealnie nadaje się do modernizacji.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Kolor
|czarny
|Waga (kg)
|0,2
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,3
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|449 x 43 x 43
Do pistoletów sprzed 2010 roku (pistolet M, 96, 97): Adapter M (2.643-950.0) jest wymagany.
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
- Mycie samochodów
- Do czyszczenia motorów i skuterów.
- Elewacje małych domów
- Murki ogrodowe
- Ścieżki wokół domu
- Ogrodzenia
- Meble ogrodowe/tarasowe/balkonowe
- Do czyszczenia maszyn i narzędzi ogrodowych.
- Teren wokół domu i ogród