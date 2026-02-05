Lanca VP 160 Vario Power Jet oferuje bezstopniową regulację ciśnienia, którą można zmieniać po prostu obracając lancę spryskującą, zapewniając w ten sposób odpowiednie ustawienie ciśnienia dla każdego zastosowania – od delikatnego do silnego. Znacząco zwiększa to wydajność i komfort pracy w każdym zastosowaniu. Idealna do czyszczenia mniejszych powierzchni w domu i ogrodzie, na przykład ścian, ścieżek, ogrodzeń lub pojazdów. Nadaje się do wszystkich myjek ciśnieniowych Kärcher K 4 i K 5.