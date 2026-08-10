ŁAŃCUCH DO AKUMULATOROWEJ PILARKI ŁAŃCUCHOWEJ PSW 18-20 BATTERY

Niskie wibracje i łatwa wymiana: łańcuch do prowadnika 20 cm akumulatorowej pilarki łańcuchowej PSW 18-20 Battery zapewnia wysokiej jakości cięcie za każdym razem.

Łańcuch do prowadnika 20 cm akumulatorowej pilarki łańcuchowej PSW 18-20 Battery można z łatwością i bez wysiłku mocować dzięki prostemu systemowi naciągania łańcucha. Zapewnia optymalną wydajność cięcia za każdym razem i jest wysoce wytrzymały oraz wszechstronny. Godna podziwu jest niska wartość wibracji łańcucha.

Cechy i zalety
Wysokiej jakości łańcuch
  • Najwyższa jakość cięcia za pomocą pilarki akumulatorowej Kärcher.
Wymiana łańcucha jest prosta
  • Wymiana łańcucha nie sprawia problemów dzięki prostemu systemowi naciągu łańcucha.
Specyfikacja

Dane techniczne

Kolor srebrny
Waga (kg) 0,1
Waga z opakowaniem (kg) 0,1
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 330 x 35 x 5
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Zastosowania
  • Gałęzie