ŁAŃCUCH DO AKUMULATOROWEJ PILARKI ŁAŃCUCHOWEJ PSW 18-20 BATTERY
Niskie wibracje i łatwa wymiana: łańcuch do prowadnika 20 cm akumulatorowej pilarki łańcuchowej PSW 18-20 Battery zapewnia wysokiej jakości cięcie za każdym razem.
Łańcuch do prowadnika 20 cm akumulatorowej pilarki łańcuchowej PSW 18-20 Battery można z łatwością i bez wysiłku mocować dzięki prostemu systemowi naciągania łańcucha. Zapewnia optymalną wydajność cięcia za każdym razem i jest wysoce wytrzymały oraz wszechstronny. Godna podziwu jest niska wartość wibracji łańcucha.
Cechy i zalety
Wysokiej jakości łańcuch
- Najwyższa jakość cięcia za pomocą pilarki akumulatorowej Kärcher.
Wymiana łańcucha jest prosta
- Wymiana łańcucha nie sprawia problemów dzięki prostemu systemowi naciągu łańcucha.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Kolor
|srebrny
|Waga (kg)
|0,1
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,1
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|330 x 35 x 5
Zastosowania
- Gałęzie