Łańcuch do prowadnika 20 cm akumulatorowej pilarki łańcuchowej PSW 18-20 Battery można z łatwością i bez wysiłku mocować dzięki prostemu systemowi naciągania łańcucha. Zapewnia optymalną wydajność cięcia za każdym razem i jest wysoce wytrzymały oraz wszechstronny. Godna podziwu jest niska wartość wibracji łańcucha.