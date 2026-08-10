ŁAŃCUCH DO AKUMULATOROWEJ PIŁY ŁAŃCUCHOWEJ CNS 18-30 BATTERY
Uzyskuj wysokiej jakości cięcia za każdym razem dzięki łańcuchowi do akumulatorowej piły łańcuchowej CNS 18-30 Battery z prowadnikiem 30 cm. Wymiana nie przysparza żadnych problemów dzięki systemowi naciągu łańcucha bez użycia narzędzi.
Montaż łańcucha do akumulatorowej piły łańcuchowej CNS 18-30 Battery na jej prowadniku 30 cm jest szybki i łatwy dzięki systemowi naciągu łańcucha bez użycia narzędzi. Zapewnia optymalną wydajność cięcia za każdym razem i jest wysoce wytrzymały oraz wszechstronny. Godna podziwu jest również niska wartość wibracji łańcucha o niskim odrzucie.
Cechy i zalety
Wysokiej jakości łańcuch
- Najwyższa jakość cięcia za pomocą pił łańcuchowych Kärcher.
Łańcuch wymienia się bez użycia narzędzi
- Wymiana łańcucha nie sprawia problemów.
Niski odrzut
- Niski odrzut i wysoka wydajność.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Kolor
|srebrny
|Waga (kg)
|0,1
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,1
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|430 x 35 x 5
Zastosowania
- Ścinanie małych drzew
- Gałęzie
- Drewno na opał