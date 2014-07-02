Listwa zbierająca do FRV

Gumowa listwa zbierająca do FRV 30. Przeznaczona do stosowania na gładkich podłogach w pomieszczeniach. Minimalizuje ilość wody pozostającej na powierzchni po przeprowadzeniu czyszczenia.

Gumowa listwa zbierająca do FRV 30. Przeznaczona do stosowania na gładkich podłogach w pomieszczeniach. Minimalizuje ilość wody pozostającej na powierzchni po przeprowadzeniu czyszczenia.

Specyfikacja

Dane techniczne

Gwint przyłącza M22 x 1,5
Waga z opakowaniem (kg) 0,1
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne