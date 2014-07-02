Listwy zbierające do WV, czarne (170 mm)
Wymienne listwy zbierające zapewniają czystość na wszystkich gładkich powierzchniach – bez smug i bez kapania brudnej wody. Nadają się do wąskich dysz ssących naszych myjek do okien.
Trwałe efekty bez smug: wystarczy łatwo i szybko wymienić listwę zbierającą (170 mm) w wąskiej dyszy ssącej. Dzięki temu myjka do okien czyści wszystkie gładkie powierzchnie bez smug. Nadają się do: WV 1 Go, WV 1 Compact, WV 2, WV 2 Universal, WV 3 Comfort, WV 5 i WVP 10.
Cechy i zalety
Szybka wymiana listwy zbierającej.
- Czyste powierzchnie, bez zacieków.
Miękkie, silikonowe listwy zbierające
- Czyszczenie bez zacieków
Specyfikacja
Dane techniczne
|Ilość (szt.)
|2
|Kolor
|czarny
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|170 x 42 x 5
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Zastosowania
- Dzielone okna (szprosy)
- Gładkie powierzchnie
- Okna i powierzchnie szklane
- Lustra
- Flizy
- Kabina prysznicowa
- Blaty w kuchni
- Kondensacja
- Systemy fotowoltaiczne / balkonowe panele słoneczne