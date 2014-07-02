Trwałe efekty bez smug: wystarczy łatwo i szybko wymienić listwę zbierającą (170 mm) w wąskiej dyszy ssącej. Dzięki temu myjka do okien czyści wszystkie gładkie powierzchnie bez smug. Nadają się do: WV 1 Go, WV 1 Compact, WV 2, WV 2 Universal, WV 3 Comfort, WV 5 i WVP 10.