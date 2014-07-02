Listwy zbierające do WV, czarne (170 mm)

Wymienne listwy zbierające zapewniają czystość na wszystkich gładkich powierzchniach – bez smug i bez kapania brudnej wody. Nadają się do wąskich dysz ssących naszych myjek do okien.

Trwałe efekty bez smug: wystarczy łatwo i szybko wymienić listwę zbierającą (170 mm) w wąskiej dyszy ssącej. Dzięki temu myjka do okien czyści wszystkie gładkie powierzchnie bez smug. Nadają się do: WV 1 Go, WV 1 Compact, WV 2, WV 2 Universal, WV 3 Comfort, WV 5 i WVP 10.

Cechy i zalety
Szybka wymiana listwy zbierającej.
  • Czyste powierzchnie, bez zacieków.
Miękkie, silikonowe listwy zbierające
  • Czyszczenie bez zacieków
Specyfikacja

Dane techniczne

Ilość (szt.) 2
Kolor czarny
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 170 x 42 x 5
Zastosowania
  • Dzielone okna (szprosy)
  • Gładkie powierzchnie
  • Okna i powierzchnie szklane
  • Lustra
  • Flizy
  • Kabina prysznicowa
  • Blaty w kuchni
  • Kondensacja
  • Systemy fotowoltaiczne / balkonowe panele słoneczne