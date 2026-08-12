Listwy zbierające do WV, czarne (250 mm)
Wymienne listwy zbierające zapewniają czystość na wszystkich gładkich powierzchniach – bez smug i bez kapania brudnej wody. Nadają się do myjek do okien WV 1.
Trwałe efekty bez smug: wystarczy łatwo i szybko wymienić listwę zbierającą 250 mm. Dzięki temu myjka do okien czyści wszystkie gładkie powierzchnie bez smug. Nadają się do: WV 1, WV 1 Go i WV 1 Compact.
Cechy i zalety
Szybka wymiana listwy zbierającej.
- Czyste powierzchnie, bez zacieków.
Miękkie, silikonowe listwy zbierające
- Czyszczenie bez zacieków
Specyfikacja
Dane techniczne
|Ilość (szt.)
|2
|Kolor
|czarny
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,1
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|250 x 5 x 45
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
- Gładkie powierzchnie
- Okna i powierzchnie szklane
- Lustra
- Flizy
- Kabina prysznicowa
- Blaty w kuchni
- Kondensacja
- Systemy fotowoltaiczne / balkonowe panele słoneczne