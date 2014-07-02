Listwy zbierające do WV, czarne (280 mm)

Wymienne listwy zbierające zapewniają czystość na wszystkich gładkich powierzchniach – bez smug i bez kapania brudnej wody. Nadają się do myjek do okien WV 2, WV 3 i WV 5.

Trwałe efekty bez smug: wystarczy łatwo i szybko wymienić listwę zbierającą 280 mm. Dzięki temu myjka do okien czyści wszystkie gładkie powierzchnie bez smug. Nadają się do: WV 2, WV 2 Universal, WV 3 Comfort, WV 5 i WVP 10.

Cechy i zalety
Szybka wymiana listwy zbierającej.
  • Czyste powierzchnie, bez zacieków.
Miękkie, silikonowe listwy zbierające
  • Czyszczenie bez zacieków
Specyfikacja

Dane techniczne

Ilość (szt.) 2
Kolor czarny
Waga z opakowaniem (kg) 0,1
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 280 x 5 x 45
Zastosowania
  • Gładkie powierzchnie
  • Okna i powierzchnie szklane
  • Lustra
  • Flizy
  • Kabina prysznicowa
  • Blaty w kuchni
  • Kondensacja
  • Systemy fotowoltaiczne / balkonowe panele słoneczne