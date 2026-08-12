Miękka ścierka do KV 4

Miękka ścierka do KV 4 jest bardzo delikatna i doskonała do niewielkich zabrudzeń na wrażliwych powierzchniach. Można ją łatwo przymocować na wibrujący, akumulatorowy pad czyszczący KV 4 dzięki mocowaniu na rzep.

Optymalne czyszczenie: Miękka ścierka do KV 4 czyści bardzo delikatnie nie strzępiąc się dzięki drobnym włóknom. Ścierkę można łatwo przymocować na wibrujący, akumulatorowy pad czyszczący KV 4 dzięki mocowaniu na rzep. Doskonała do wrażliwych na zarysowania powierzchni jak fronty kuchenne, drewno oraz ekrany.

Cechy i zalety
Montaż za pomocą rzepa
  • Łatwe mocowanie i zdejmowanie.
Mogą być prane w pralce
  • Nadaje się do prania w 60 °C, wielorazowa.
Specyfikacja

Dane techniczne

Ilość (szt.) 2
Kolor Biała
Waga z opakowaniem (kg) 0,1
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 261 x 106 x 6
Zastosowania
  • Delikatne powierzchnie