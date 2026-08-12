Miękka ścierka do KV 4
Miękka ścierka do KV 4 jest bardzo delikatna i doskonała do niewielkich zabrudzeń na wrażliwych powierzchniach. Można ją łatwo przymocować na wibrujący, akumulatorowy pad czyszczący KV 4 dzięki mocowaniu na rzep.
Optymalne czyszczenie: Miękka ścierka do KV 4 czyści bardzo delikatnie nie strzępiąc się dzięki drobnym włóknom. Ścierkę można łatwo przymocować na wibrujący, akumulatorowy pad czyszczący KV 4 dzięki mocowaniu na rzep. Doskonała do wrażliwych na zarysowania powierzchni jak fronty kuchenne, drewno oraz ekrany.
Cechy i zalety
Montaż za pomocą rzepa
- Łatwe mocowanie i zdejmowanie.
Mogą być prane w pralce
- Nadaje się do prania w 60 °C, wielorazowa.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Ilość (szt.)
|2
|Kolor
|Biała
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,1
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|261 x 106 x 6
Kompatybilne urządzenia
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
- Delikatne powierzchnie