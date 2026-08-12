Optymalne czyszczenie: Miękka ścierka do KV 4 czyści bardzo delikatnie nie strzępiąc się dzięki drobnym włóknom. Ścierkę można łatwo przymocować na wibrujący, akumulatorowy pad czyszczący KV 4 dzięki mocowaniu na rzep. Doskonała do wrażliwych na zarysowania powierzchni jak fronty kuchenne, drewno oraz ekrany.