Miękkie powłoczki z mikrofibry na dużą szczotkę okrągłą
Zestaw składa się z: 2 miękkich powłoczek z mikrofibry na dużą szczotkę okrągłą. Do czyszczenia silnie zabrudzonych powierzchni w kuchni i w łazience.
Do jeszcze lepszego wzruszania i zbierania brudu i tłuszczu. Idealne szczególnie do uporczywego brudu w łazienkach i kuchniach. Bez problemu usuwa nawet uporczywe ślady z płyt kuchennych.
Cechy i zalety
Miękkie powłoczki wykonane z wysokiej jakości mikrofibry do dużej, okrągłej szczotki.
- Doskonale nadają się do czyszczenia opornego brudu na wszystkich powierzchniach w kuchni w w łazience.
- Można prać w pralce w temperaturze do 60°C. Nie używać środków zmiękczających.
Wysokiej jakości mikrofibra
- Można prać w pralce w temperaturze 60°C. Nie używać płynu do płukania.
Miękkie powłoczki wykonane z wysokiej jakości mikrofibry do dużej, okrągłej szczotki.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Kolor
|Biała
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|90 x 90 x 50
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
- Edycja specjalna: SC 5 Easy Fix Premium Home Line + odkurzacz VC 3 Premium Home Line
- KST 2
- KST 2 + cloth set
- SC 1 EasyFix
- SC 2 Deluxe EasyFix Premium Home Line
- SC 2 EasyFix Premium Home Line
- SC 2 Premium Home Line
- SC 3 Deluxe Anniversary Edition
- SC 3 Deluxe EasyFix Premium Home Line
- SC 3 EF Anniversary Edition
- SC 4 Premium Home Line – zestaw z żelazkiem
- SC 5
- SC 5 EasyFix Iron Plug Select
- SC 5 EasyFix Premium Home Line
- SC 5 EasyFix Premium Home Line – zestaw z żelazkiem
- SC 5 Premium Home Line
- SC 5 Premium Home Line – zestaw z żelazkiem
- SI 4 EasyFix Premium Home Line – zestaw z żelazkiem
- SI 4 Premium Home Line w zestawie z żelazkiem
Zastosowania
- Blaty w kuchni
- Zlewozmywak / umywalka
- Płyty grzewcze
- Kabina prysznicowa
- Lodówka
- Wnętrza szafek
- Okapy
- Stal nierdzewna