Miękkie powłoczki z mikrofibry na dużą szczotkę okrągłą

Zestaw składa się z: 2 miękkich powłoczek z mikrofibry na dużą szczotkę okrągłą. Do czyszczenia silnie zabrudzonych powierzchni w kuchni i w łazience.

Do jeszcze lepszego wzruszania i zbierania brudu i tłuszczu. Idealne szczególnie do uporczywego brudu w łazienkach i kuchniach. Bez problemu usuwa nawet uporczywe ślady z płyt kuchennych.

Cechy i zalety
Miękkie powłoczki wykonane z wysokiej jakości mikrofibry do dużej, okrągłej szczotki.
  • Doskonale nadają się do czyszczenia opornego brudu na wszystkich powierzchniach w kuchni w w łazience.
  • Można prać w pralce w temperaturze do 60°C. Nie używać środków zmiękczających.
Wysokiej jakości mikrofibra
  • Można prać w pralce w temperaturze 60°C. Nie używać płynu do płukania.
Miękkie powłoczki wykonane z wysokiej jakości mikrofibry do dużej, okrągłej szczotki.
Specyfikacja

Dane techniczne

Kolor Biała
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 90 x 90 x 50
Zastosowania
  • Blaty w kuchni
  • Zlewozmywak / umywalka
  • Płyty grzewcze
  • Kabina prysznicowa
  • Lodówka
  • Wnętrza szafek
  • Okapy
  • Stal nierdzewna