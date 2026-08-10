Mini nakładka do odświeżania dywanów
Mini nakładka na dyszę podłogową EasyFix umożliwiająca odświeżanie dywanów i wykładzin tekstylnych.
Nakładka na dyszę do czyszczenia dywanów Mini spełnia swoją rolę, jeśli chodzi o czyszczenie trudno dostępnych powierzchni dywanowych. Łatwo ją przymocować do dyszy podłogowej EasyFix Mini bez kontaktu z żadnymi zanieczyszczeniami. Idealnie nadaje się do parowego odświeżania nawet małych i nieregularnych powierzchni dywanowych.
Cechy i zalety
Odpowiednia dla dyszy podlogowej Easy Fix Mini
- Odświeżanie dywanów za pomocą pary.
- Kompaktowy kształt pozwala łatwiej i wygodniej odświeżać dywany.
Dyszę podłogową Easy Fix można łatwo wsunąć i wysunąć z nakładki
- Wygodna obsługa bez potrzeby schylania się.
- Szybkie przełączanie się pomiędzy czyszczeniem podłóg twardych i dywanów.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Kolor
|czarny
|Waga (kg)
|0,1
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,2
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|285 x 178 x 46
Kompatybilne urządzenia
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
- Wykładzina/dywan