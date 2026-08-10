Nakładka na dyszę do czyszczenia dywanów Mini spełnia swoją rolę, jeśli chodzi o czyszczenie trudno dostępnych powierzchni dywanowych. Łatwo ją przymocować do dyszy podłogowej EasyFix Mini bez kontaktu z żadnymi zanieczyszczeniami. Idealnie nadaje się do parowego odświeżania nawet małych i nieregularnych powierzchni dywanowych.