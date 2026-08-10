Mini nakładka do odświeżania dywanów

Mini nakładka na dyszę podłogową EasyFix umożliwiająca odświeżanie dywanów i wykładzin tekstylnych.

Nakładka na dyszę do czyszczenia dywanów Mini spełnia swoją rolę, jeśli chodzi o czyszczenie trudno dostępnych powierzchni dywanowych. Łatwo ją przymocować do dyszy podłogowej EasyFix Mini bez kontaktu z żadnymi zanieczyszczeniami. Idealnie nadaje się do parowego odświeżania nawet małych i nieregularnych powierzchni dywanowych.

Cechy i zalety
Odpowiednia dla dyszy podlogowej Easy Fix Mini
  • Odświeżanie dywanów za pomocą pary.
  • Kompaktowy kształt pozwala łatwiej i wygodniej odświeżać dywany.
Dyszę podłogową Easy Fix można łatwo wsunąć i wysunąć z nakładki
  • Wygodna obsługa bez potrzeby schylania się.
  • Szybkie przełączanie się pomiędzy czyszczeniem podłóg twardych i dywanów.
Specyfikacja

Dane techniczne

Kolor czarny
Waga (kg) 0,1
Waga z opakowaniem (kg) 0,2
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 285 x 178 x 46
Zastosowania
  • Wykładzina/dywan