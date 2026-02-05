Szczotki boczne z konfiguracją szczotek wykonanych ze standardowego włosia oraz włosia, które jest trzykrotnie twardsze są idealne do wzruszania i zamiatania mokrych zanieczyszczeń. Zalecamy na przykład do zamiatania mokrych liści po deszczu, które mocno przylegają do podłoża. Szczotki boczne pasują do zamiatarek S 6 i S 6 Twin.