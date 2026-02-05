Miotla boczna dla S6
Dwie szczotki boczne ze specjalną konfiguracją szczotek do mokrych zanieczyszczeń. Pasują do zamiatarek S 6 i S 6 Twin.
Szczotki boczne z konfiguracją szczotek wykonanych ze standardowego włosia oraz włosia, które jest trzykrotnie twardsze są idealne do wzruszania i zamiatania mokrych zanieczyszczeń. Zalecamy na przykład do zamiatania mokrych liści po deszczu, które mocno przylegają do podłoża. Szczotki boczne pasują do zamiatarek S 6 i S 6 Twin.
Cechy i zalety
Konstrukcja szczotek to mieszanina miękkich i twardych włókien.
- Większa siła zamiatania zanieczyszczeń
- Dokładne zamiatanie.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Ilość (szt.)
|2
|Kolor
|czarny
|Waga (kg)
|0,3
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,6
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|290 x 290 x 61
Zastosowania
- Ścieżki
- Mokry brud