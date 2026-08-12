Wielofunkcyjna ręczna lanca oferuje pięć rodzajów strumienia w jednym: punktowy, płaski, do płukania, rozproszony (mgiełka) oraz do nawadniania. Lanca spryskująca Multi Jet zatem idealnie nadaje się do wielu różnych zastosowań. Wystarczy przekręcić głowicę dyszy, aby wybrać właściwy strumień. Adapter Quick Connect między dyszą a rurą przedłużającą umożliwia użytkownikowi szybką i łatwą zmianę na inną końcówkę do myjki ręcznej, używając tylko jednej ręki. Rura przedłużająca umożliwia ergonomiczną pracę oraz dzięki możliwości zachowania odległości chroni użytkownika przed zachlapaniem. Ręczna lanca MJ 24 jest kompatybilna z akumulatorową myjką ciśnieniową KHB 5 Battery.