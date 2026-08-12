MJ 24 lanca multi jet 5 w 1
Lanca wytwarzająca strumień o 5 różnych kształtach: punktowy, płaski, do płukania, rozproszony (mgiełka) oraz do nawadniania wybieranych poprzez przekręcenie głowicy.
Wielofunkcyjna ręczna lanca oferuje pięć rodzajów strumienia w jednym: punktowy, płaski, do płukania, rozproszony (mgiełka) oraz do nawadniania. Lanca spryskująca Multi Jet zatem idealnie nadaje się do wielu różnych zastosowań. Wystarczy przekręcić głowicę dyszy, aby wybrać właściwy strumień. Adapter Quick Connect między dyszą a rurą przedłużającą umożliwia użytkownikowi szybką i łatwą zmianę na inną końcówkę do myjki ręcznej, używając tylko jednej ręki. Rura przedłużająca umożliwia ergonomiczną pracę oraz dzięki możliwości zachowania odległości chroni użytkownika przed zachlapaniem. Ręczna lanca MJ 24 jest kompatybilna z akumulatorową myjką ciśnieniową KHB 5 Battery.
Cechy i zalety
Lanca 5 w 1
- 5 różnych typów strumienia w jednej lancy
Oszczędność czasu
- Zmiana lancy nie jest konieczna.
Jednoczesne czyszczenie i nawadnianie
- Brak potrzeby korzystania z węża ogrodowego i pistoletu spryskującego
Strumień punktowy
- Czyszczenie szczelin, usuwanie zabrudzeń.
Strumień płaski
- Czyszczenie powierzchni.
Do płukania
- Wypłukiwanie luźnych zanieczyszczeń
Rozproszony (mgiełka)
- Czyszczenie z kurzu lub z pyłków i jednoczesne nawadnianie.
Do nawadniania
- Nawadnianie roślin.
Adapter Quick Connect
- Prosta w wymianie
Specyfikacja
Dane techniczne
|Kolor
|czarny
|Waga (kg)
|0,2
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,3
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|423 x 58 x 60
Zastosowania
- Meble ogrodowe/tarasowe/balkonowe
- Rowery
- Do czyszczenia maszyn i narzędzi ogrodowych.
- Zabawki
- Kwietniki
- Do czyszczenia liści
- Nawadnianie roślin
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.