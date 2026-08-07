Myjka do powierzchni FR Classic

Idealny podstawowy model myjki do powierzchni Kärcher do czyszczenia powierzchni wewnątrz i na zewnątrz budynków. Z osłoną przed chlapaniem i ciśnieniem roboczym do 150 barów.

FR Classic to podstawowy model myjki do powierzchni Kärcher do czyszczenia powierzchni wewnątrz i na zewnątrz budynków bez chlapania. Urządzenie charakteryzuje się imponującym ciśnieniem roboczym do 150 barów oraz prędkością przepływu wody 600 litrów na godzinę w temperaturze 40°C. Uwaga: komplet dysz należy zamówić oddzielnie.

Specyfikacja

Dane techniczne

Gwint przyłącza M 18
Waga (kg) 1,6
Waga z opakowaniem (kg) 2,1
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