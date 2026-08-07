FR Classic to podstawowy model myjki do powierzchni Kärcher do czyszczenia powierzchni wewnątrz i na zewnątrz budynków bez chlapania. Urządzenie charakteryzuje się imponującym ciśnieniem roboczym do 150 barów oraz prędkością przepływu wody 600 litrów na godzinę w temperaturze 40°C. Uwaga: komplet dysz należy zamówić oddzielnie.