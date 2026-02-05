Nakładka do czyszczenia elewacji i szkła.

Wysokie ciśnienie oraz nakładka do fasad i szyb zapewniają optymalne czyszczenie. Wyjątkowo skuteczna w połączeniu z teleskopową lancą spryskującą Kärcher.

Równomierne oraz bardzo skuteczne czyszczenie: Cztery wysokociśnieniowe dysze umożliwiają usuwanie uporczywych zanieczyszczeń z różnych powierzchni. W zależności od zastosowania, wymienną ramę można szybko i łatwo zastąpić. Rama z włosiem do czyszczenia elewacji oraz ścian chroni użytkownika przed rozpryskami wody. Można ją również delikatnie przesuwać po czyszczonej powierzchni. W przypadku czyszczenia szklanych elewacji takich jak ogrody zimowe, idealnym rozwiązaniem jest rama z padem z mikrofibry, który można przymocować za pomocą rzepa. Szorstkie włosie pomaga usuwać zanieczyszczenia i gwarantuje delikatne czyszczenie powierzchni.

Cechy i zalety
Nakładka do czyszczenia elewacji i szkła.: Wymienna rama.
Wymienna rama.
Prosta wymiana bez konieczności użycia narzędzi. Urządzenie przeznaczone do stosowania na twardych lub delikatnych (szkło) powierzchniach.
Nakładka do czyszczenia elewacji i szkła.: Cztery wysokociśnieniowe dysze.
Cztery wysokociśnieniowe dysze.
Skuteczne usuwanie uporczywych zanieczyszczeń i wysoka wydajność powierzchniowa.
Nakładka do czyszczenia elewacji i szkła.: Przegub pomiędzy pokrywą i ramą.
Przegub pomiędzy pokrywą i ramą.
Nakładka dopasowuje się do powierzchni, dzięki czemu zawsze umożliwia dobre przyleganie.
Wymienny pad z mikrofibry, który można prać.
  • Pad z mikrofibry można prać w temperaturze 60 °C.
Specyfikacja

Dane techniczne

Włókna 70% poliester, 30% poliamid
Kolor czarny
Waga (kg) 0,6
Waga z opakowaniem (kg) 0,9
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 194 x 338 x 160

Zastosowania
  • Fasady
  • Ogrody zimowe
  • Szyby przednie
