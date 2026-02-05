Nakładka do czyszczenia elewacji i szkła.
Wysokie ciśnienie oraz nakładka do fasad i szyb zapewniają optymalne czyszczenie. Wyjątkowo skuteczna w połączeniu z teleskopową lancą spryskującą Kärcher.
Równomierne oraz bardzo skuteczne czyszczenie: Cztery wysokociśnieniowe dysze umożliwiają usuwanie uporczywych zanieczyszczeń z różnych powierzchni. W zależności od zastosowania, wymienną ramę można szybko i łatwo zastąpić. Rama z włosiem do czyszczenia elewacji oraz ścian chroni użytkownika przed rozpryskami wody. Można ją również delikatnie przesuwać po czyszczonej powierzchni. W przypadku czyszczenia szklanych elewacji takich jak ogrody zimowe, idealnym rozwiązaniem jest rama z padem z mikrofibry, który można przymocować za pomocą rzepa. Szorstkie włosie pomaga usuwać zanieczyszczenia i gwarantuje delikatne czyszczenie powierzchni.
Cechy i zalety
Wymienna rama.Prosta wymiana bez konieczności użycia narzędzi. Urządzenie przeznaczone do stosowania na twardych lub delikatnych (szkło) powierzchniach.
Cztery wysokociśnieniowe dysze.Skuteczne usuwanie uporczywych zanieczyszczeń i wysoka wydajność powierzchniowa.
Przegub pomiędzy pokrywą i ramą.Nakładka dopasowuje się do powierzchni, dzięki czemu zawsze umożliwia dobre przyleganie.
Wymienny pad z mikrofibry, który można prać.
- Pad z mikrofibry można prać w temperaturze 60 °C.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Włókna
|70% poliester, 30% poliamid
|Kolor
|czarny
|Waga (kg)
|0,6
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,9
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|194 x 338 x 160
Zastosowania
- Fasady
- Ogrody zimowe
- Szyby przednie
