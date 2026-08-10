Perfekcyjny trawnik potrzebuje perfekcyjnego cięcia. Jest to możliwe tylko za pomocą odpowiednich noży. Nóż do kosiarki akumulatorowej LMO 18-33 Battery o szerokości cięcia 33 cm zapewnia wymaganą wysokość cięcia również w trudnych miejscach w ogrodzie. Ponieważ nóż z wysokiej klasy stali jest optymalnie naostrzony, nie zostawia żadnych postrzępionych źdźbeł trawy ani żadnych nierówności. Kosiarka akumulatorowa zapewnia niezawodny i perfekcyjny rezultat koszenia. Do wymiany noża kosiarki wystarczy kilka ruchów ręką przy zaledwie jednej śrubie — to wszystko, czego potrzeba, żeby wznowić pracę: na łące i trawniku, aby móc wdychać ten unikatowy zapach świeżo skoszonej trawy.