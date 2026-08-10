NÓŻ DO KOSIARKI AKUMULATOROWEJ LMO 18-33 BATTERY
Wystarczy kilka ruchów ręką, aby zamontować nóż wykonany z wysokiej klasy stali w kosiarce akumulatorowej LMO 18-33 Battery. Dzięki szerokości cięcia 33 cm zapewnia precyzyjne koszenie.
Perfekcyjny trawnik potrzebuje perfekcyjnego cięcia. Jest to możliwe tylko za pomocą odpowiednich noży. Nóż do kosiarki akumulatorowej LMO 18-33 Battery o szerokości cięcia 33 cm zapewnia wymaganą wysokość cięcia również w trudnych miejscach w ogrodzie. Ponieważ nóż z wysokiej klasy stali jest optymalnie naostrzony, nie zostawia żadnych postrzępionych źdźbeł trawy ani żadnych nierówności. Kosiarka akumulatorowa zapewnia niezawodny i perfekcyjny rezultat koszenia. Do wymiany noża kosiarki wystarczy kilka ruchów ręką przy zaledwie jednej śrubie — to wszystko, czego potrzeba, żeby wznowić pracę: na łące i trawniku, aby móc wdychać ten unikatowy zapach świeżo skoszonej trawy.
Cechy i zalety
Bardzo ostry nóż stalowy
- Zastosowanie wysokiej klasy stali zapewnia precyzyjne koszenie niepozostawiające ani jednego poszarpanego źdźbła trawy.
Łatwa wymiana ostrza
- Do wymiany noża wystarczy tylko kilka ruchów ręką przy zaledwie jednej śrubie.
Efektywny kształt
- Dzięki specjalnemu kształtowi ostrza ścięta trawa trafia do zbiornika, bez żadnych pozostałości na trawniku.
Perfekcyjnie dopasowane akcesoria
- Nóż kosiarki idealnie pasuje do akumulatorowej kosiarki LMO 18-33 Battery.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Szerokość koszenia (cm)
|33
|Kolor
|czarny
|Waga (kg)
|0,2
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,3
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|330 x 55 x 11
Kompatybilne urządzenia
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
- Trawnik