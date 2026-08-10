Ekstra ostre noże do kosiarki akumulatorowej LMO 18-36 Battery nie pozostawiają żadnych poszarpanych źdźbeł trawy. Dzięki szerokości cięcia 36 cm precyzyjnie koszą trawnik, nie pozostawiając żadnych nierówności, nawet w trudnych miejscach. Przy niskim wysiłku fizycznym doskonałe noże stalowe tną każde źdźbło i zapewniają doskonałe rezultaty koszenia. Do wymiany noża kosiarki wystarczy kilka ruchów ręką przy śrubie — to wszystko, czego potrzeba, żeby wznowić pracę przy bujnej roślinności. Dzięki specjalnemu kształtowi ostrza ścięta trawa trafia do zbiornika, bez żadnych pozostałości na trawniku. Dzięki temu koszenie jest dużo przyjemniejsze!