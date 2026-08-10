NÓŻ DO KOSIARKI AKUMULATOROWEJ LMO 18-36 BATTERY
Nóż do kosiarki z szerokością cięcia 36 cm nadaje się do kosiarki akumulatorowej LMO 18-36 Battery, zapewniając doskonałe koszenie.
Ekstra ostre noże do kosiarki akumulatorowej LMO 18-36 Battery nie pozostawiają żadnych poszarpanych źdźbeł trawy. Dzięki szerokości cięcia 36 cm precyzyjnie koszą trawnik, nie pozostawiając żadnych nierówności, nawet w trudnych miejscach. Przy niskim wysiłku fizycznym doskonałe noże stalowe tną każde źdźbło i zapewniają doskonałe rezultaty koszenia. Do wymiany noża kosiarki wystarczy kilka ruchów ręką przy śrubie — to wszystko, czego potrzeba, żeby wznowić pracę przy bujnej roślinności. Dzięki specjalnemu kształtowi ostrza ścięta trawa trafia do zbiornika, bez żadnych pozostałości na trawniku. Dzięki temu koszenie jest dużo przyjemniejsze!
Cechy i zalety
Bardzo ostry nóż stalowy
- Zastosowanie wysokiej klasy stali zapewnia precyzyjne koszenie niepozostawiające ani jednego poszarpanego źdźbła trawy.
Łatwa wymiana ostrza
- Do wymiany noża wystarczy tylko kilka ruchów ręką przy zaledwie jednej śrubie.
Efektywny kształt
- Dzięki specjalnemu kształtowi ostrza ścięta trawa trafia do zbiornika, bez żadnych pozostałości na trawniku.
Perfekcyjnie dopasowane akcesoria
- Nóż kosiarki idealnie pasuje do akumulatorowej kosiarki LMO 18-36 Battery.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Szerokość koszenia (cm)
|36
|Kolor
|czarny
|Waga (kg)
|0,2
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,3
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|360 x 61 x 11
Kompatybilne urządzenia
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
- Trawnik