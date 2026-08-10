Trawnik jest skoszony, a trawa w całości trafiła do zbiornika, niepozostawiając resztek, dzięki specjalnemu kształtowi noża do kosiarki akumulatorowej — perfekcyjny dzień w ogrodzie! Ostre jak brzytwa noże do kosiarki LMO 36-40 Battery dopilnowały tego, niezostawiając za sobą żadnego poszarpanego źdźbła trawy ani nierówności na trawniku. Dzięki tym nożom można uzyskać stałą wysokość cięcia przy szerokości cięcia 40 cm, a skoszony w ten sposób trawnik to uczta dla oczu! Do wymiany noża kosiarki wystarczy tylko kilka szybkich i prostych ruchów ręką przy śrubie.