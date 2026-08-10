NÓŻ DO KOSIARKI AKUMULATOROWEJ LMO 36-40 BATTERY
Brak poszarpanych źdźbeł trawy, brak nierówności — to gwarantuje wysokiej jakości nóż do kosiarki akumulatorowej LMO 36-40 Battery wykonany ze stali, zapewniający szerokość cięcia 40 cm.
Trawnik jest skoszony, a trawa w całości trafiła do zbiornika, niepozostawiając resztek, dzięki specjalnemu kształtowi noża do kosiarki akumulatorowej — perfekcyjny dzień w ogrodzie! Ostre jak brzytwa noże do kosiarki LMO 36-40 Battery dopilnowały tego, niezostawiając za sobą żadnego poszarpanego źdźbła trawy ani nierówności na trawniku. Dzięki tym nożom można uzyskać stałą wysokość cięcia przy szerokości cięcia 40 cm, a skoszony w ten sposób trawnik to uczta dla oczu! Do wymiany noża kosiarki wystarczy tylko kilka szybkich i prostych ruchów ręką przy śrubie.
Cechy i zalety
Bardzo ostry nóż stalowy
- Zastosowanie wysokiej klasy stali zapewnia precyzyjne koszenie niepozostawiające ani jednego poszarpanego źdźbła trawy.
Łatwa wymiana ostrza
- Do wymiany noża wystarczy tylko kilka ruchów ręką przy zaledwie jednej śrubie.
Efektywny kształt
- Dzięki specjalnemu kształtowi ostrza ścięta trawa trafia do zbiornika, bez żadnych pozostałości na trawniku.
Perfekcyjnie dopasowane akcesoria
- Nóż kosiarki idealnie pasuje do akumulatorowej kosiarki LMO 36-40 Battery.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Szerokość koszenia (cm)
|40
|Kolor
|czarny
|Waga (kg)
|0,4
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,5
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|400 x 52 x 17
Kompatybilne urządzenia
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
- Trawnik