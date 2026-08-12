NÓŻ DO KOSIARKI AKUMULATOROWEJ LMO 36-46 BATTERY

Przy szerokości cięcia 46 cm nóż do kosiarki akumulatorowej LMO 36-46 Battery pozostawia perfekcyjnie ścięte źdźbła trawy, bez szarpania i nierówności.

Ekstra ostre noże kosiarki akumulatorowej 36-46 Battery pozostawiają szeroki pas precyzyjnie ściętej trawy: szerokość 46 cm przy regulowanej wysokości cięcia i żadnych poszarpanych źdźbeł trawy pod spodem. Noże kosiarki są nie tylko ostre, mają również specjalny kształt, dzięki któremu ścięta trawa trafia w całości do worka na odpady, co eliminuje potrzebę grabienia. Noże kosiarki są łatwe w wymianie, do której wystarczy tylko kilka ruchów ręką przy śrubie.

Cechy i zalety
Bardzo ostry nóż stalowy
  • Zastosowanie wysokiej klasy stali zapewnia precyzyjne koszenie.
Łatwa wymiana ostrza
  • Do wymiany noża wystarczy tylko kilka ruchów ręką przy zaledwie jednej śrubie.
Efektywny kształt
  • Dzięki specjalnemu kształtowi ostrza ścięta trawa trafia do zbiornika, bez żadnych pozostałości na trawniku.
Perfekcyjnie dopasowane akcesoria
  • Nóż kosiarki idealnie pasuje do akumulatorowej kosiarki LMO 36-46 Battery.
Specyfikacja

Dane techniczne

Szerokość koszenia (cm) 46
Kolor czarny
Waga (kg) 0,4
Waga z opakowaniem (kg) 0,5
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 460 x 53 x 15
Kompatybilne urządzenia
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
  • Trawnik