NÓŻ DO KOSIARKI AKUMULATOROWEJ LMO 36-46 BATTERY
Przy szerokości cięcia 46 cm nóż do kosiarki akumulatorowej LMO 36-46 Battery pozostawia perfekcyjnie ścięte źdźbła trawy, bez szarpania i nierówności.
Ekstra ostre noże kosiarki akumulatorowej 36-46 Battery pozostawiają szeroki pas precyzyjnie ściętej trawy: szerokość 46 cm przy regulowanej wysokości cięcia i żadnych poszarpanych źdźbeł trawy pod spodem. Noże kosiarki są nie tylko ostre, mają również specjalny kształt, dzięki któremu ścięta trawa trafia w całości do worka na odpady, co eliminuje potrzebę grabienia. Noże kosiarki są łatwe w wymianie, do której wystarczy tylko kilka ruchów ręką przy śrubie.
Cechy i zalety
Bardzo ostry nóż stalowy
- Zastosowanie wysokiej klasy stali zapewnia precyzyjne koszenie.
Łatwa wymiana ostrza
- Do wymiany noża wystarczy tylko kilka ruchów ręką przy zaledwie jednej śrubie.
Efektywny kształt
- Dzięki specjalnemu kształtowi ostrza ścięta trawa trafia do zbiornika, bez żadnych pozostałości na trawniku.
Perfekcyjnie dopasowane akcesoria
- Nóż kosiarki idealnie pasuje do akumulatorowej kosiarki LMO 36-46 Battery.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Szerokość koszenia (cm)
|46
|Kolor
|czarny
|Waga (kg)
|0,4
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,5
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|460 x 53 x 15
Kompatybilne urządzenia
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
- Trawnik