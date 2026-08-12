Ekstra ostre noże kosiarki akumulatorowej 36-46 Battery pozostawiają szeroki pas precyzyjnie ściętej trawy: szerokość 46 cm przy regulowanej wysokości cięcia i żadnych poszarpanych źdźbeł trawy pod spodem. Noże kosiarki są nie tylko ostre, mają również specjalny kształt, dzięki któremu ścięta trawa trafia w całości do worka na odpady, co eliminuje potrzebę grabienia. Noże kosiarki są łatwe w wymianie, do której wystarczy tylko kilka ruchów ręką przy śrubie.