Nóż do kosiarki LMO 2-18
Zamontowanie noża wykonanego z wysokiej jakości stali w kosiarce akumulatorowej LMO 2-18 wymaga zaledwie kilku kroków. Szerokość robocza 32 centymetrów zapewnia czyste cięcie.
Perfekcyjny trawnik zaczyna się od perfekcyjnego cięcia. Jest to możliwe tylko dzięki odpowiednim nożom. Nóż do kosiarki akumulatorowej LMO 2-18 o szerokości cięcia 32 centymetry zapewnia wymaganą wysokość cięcia, nawet w trudnych miejscach ogrodu. Wysokiej jakości, bardzo ostry stalowy nóż nigdy nie pozostawia postrzępionych źdźbeł trawy ani nierównych obszarów. Dzięki temu kosiarka akumulatorowa zapewnia nieskazitelne cięcie. Jeśli konieczna jest wymiana noża kosiarki, wystarczy wykonać kilka prostych czynności –, aby zyskać więcej czasu na koszenie i delektowanie się niepowtarzalnym zapachem świeżo skoszonej trawy.
Cechy i zalety
Bardzo ostry nóż stalowy
- Zastosowanie wysokiej klasy stali zapewnia precyzyjne koszenie niepozostawiające ani jednego poszarpanego źdźbła trawy.
Łatwa wymiana ostrza
- Do wymiany noża wystarczy tylko kilka ruchów ręką przy zaledwie jednej śrubie.
Efektywny kształt
- Starannie zaprojektowany kształt noża zapewnia lądowanie ścinków w koszu na trawę.
Perfekcyjnie dopasowane akcesoria
- Nóż do kosiarki idealnie nadaje się do kosiarki akumulatorowej LMO 2-18.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Szerokość koszenia (cm)
|32
|Kolor
|czarny
|Waga (kg)
|0,2
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,2
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|316 x 67 x 10
Zastosowania
- Trawnik