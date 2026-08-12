Perfekcyjny trawnik zaczyna się od perfekcyjnego cięcia. Jest to możliwe tylko dzięki odpowiednim nożom. Nóż do kosiarki akumulatorowej LMO 2-18 o szerokości cięcia 32 centymetry zapewnia wymaganą wysokość cięcia, nawet w trudnych miejscach ogrodu. Wysokiej jakości, bardzo ostry stalowy nóż nigdy nie pozostawia postrzępionych źdźbeł trawy ani nierównych obszarów. Dzięki temu kosiarka akumulatorowa zapewnia nieskazitelne cięcie. Jeśli konieczna jest wymiana noża kosiarki, wystarczy wykonać kilka prostych czynności –, aby zyskać więcej czasu na koszenie i delektowanie się niepowtarzalnym zapachem świeżo skoszonej trawy.