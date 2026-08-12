Nóż do kosiarki LMO 3-18

Nóż do kosiarki o szerokości cięcia 34 centymetrów to doskonały wybór do zastosowania w kosiarce akumulatorowej LMO 3-18, zapewniający wyjątkowe efekty koszenia.

Wyjątkowo ostry stalowy nóż kosiarki akumulatorowej LMO 3-18 nie pozostawia postrzępionych źdźbeł trawy. Dzięki szerokości koszenia 34 centymetry, kosiarka tnie trawę czysto, nie pozostawiając nierównych obszarów w trudno dostępnych miejscach trawnika. Stalowy nóż z łatwością i precyzją przycina wysokość każdego źdźbła trawy, zapewniając doskonałe efekty cięcia. Jeśli konieczna jest wymiana noża kosiarki, można to zrobić w kilku prostych krokach, co daje więcej czasu na koszenie trawy w otoczeniu zieleni. Starannie zaprojektowany kształt ostrza sprawia, że ścinki lądują w worku na trawę. Dzięki temu koszenie jest dużo przyjemniejsze!

Cechy i zalety
Bardzo ostry nóż stalowy
  • Zastosowanie wysokiej klasy stali zapewnia precyzyjne koszenie niepozostawiające ani jednego poszarpanego źdźbła trawy.
Łatwa wymiana ostrza
  • Do wymiany noża wystarczy tylko kilka ruchów ręką przy zaledwie jednej śrubie.
Efektywny kształt
  • Starannie zaprojektowany kształt noża zapewnia lądowanie ścinków w koszu na trawę.
Perfekcyjnie dopasowane akcesoria
  • Nóż idealnie pasuje do kosiarki akumulatorowej LMO 3-18.
Specyfikacja

Dane techniczne

Szerokość koszenia (cm) 34
Kolor czarny
Waga (kg) 0,2
Waga z opakowaniem (kg) 0,3
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 335 x 68 x 14
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Zastosowania
  • Trawnik