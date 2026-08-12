Wyjątkowo ostry stalowy nóż kosiarki akumulatorowej LMO 3-18 nie pozostawia postrzępionych źdźbeł trawy. Dzięki szerokości koszenia 34 centymetry, kosiarka tnie trawę czysto, nie pozostawiając nierównych obszarów w trudno dostępnych miejscach trawnika. Stalowy nóż z łatwością i precyzją przycina wysokość każdego źdźbła trawy, zapewniając doskonałe efekty cięcia. Jeśli konieczna jest wymiana noża kosiarki, można to zrobić w kilku prostych krokach, co daje więcej czasu na koszenie trawy w otoczeniu zieleni. Starannie zaprojektowany kształt ostrza sprawia, że ścinki lądują w worku na trawę. Dzięki temu koszenie jest dużo przyjemniejsze!