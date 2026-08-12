Nóż do kosiarki LMO 3-18
Nóż do kosiarki o szerokości cięcia 34 centymetrów to doskonały wybór do zastosowania w kosiarce akumulatorowej LMO 3-18, zapewniający wyjątkowe efekty koszenia.
Wyjątkowo ostry stalowy nóż kosiarki akumulatorowej LMO 3-18 nie pozostawia postrzępionych źdźbeł trawy. Dzięki szerokości koszenia 34 centymetry, kosiarka tnie trawę czysto, nie pozostawiając nierównych obszarów w trudno dostępnych miejscach trawnika. Stalowy nóż z łatwością i precyzją przycina wysokość każdego źdźbła trawy, zapewniając doskonałe efekty cięcia. Jeśli konieczna jest wymiana noża kosiarki, można to zrobić w kilku prostych krokach, co daje więcej czasu na koszenie trawy w otoczeniu zieleni. Starannie zaprojektowany kształt ostrza sprawia, że ścinki lądują w worku na trawę. Dzięki temu koszenie jest dużo przyjemniejsze!
Cechy i zalety
Bardzo ostry nóż stalowy
- Zastosowanie wysokiej klasy stali zapewnia precyzyjne koszenie niepozostawiające ani jednego poszarpanego źdźbła trawy.
Łatwa wymiana ostrza
- Do wymiany noża wystarczy tylko kilka ruchów ręką przy zaledwie jednej śrubie.
Efektywny kształt
- Starannie zaprojektowany kształt noża zapewnia lądowanie ścinków w koszu na trawę.
Perfekcyjnie dopasowane akcesoria
- Nóż idealnie pasuje do kosiarki akumulatorowej LMO 3-18.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Szerokość koszenia (cm)
|34
|Kolor
|czarny
|Waga (kg)
|0,2
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,3
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|335 x 68 x 14
Zastosowania
- Trawnik