Nóż do kosiarki LMO 4-18 Dual
Bez postrzępionych źdźbeł trawy, bez nierówności – zapewnia to ostry stalowy nóż kosiarki o szerokości cięcia 37 centymetrów do kosiarek LMO 4-18 Dual.
Trawnik jest świeżo skoszony, a wszystkie ścinki są starannie zbierane do worka na trawę dzięki dobrze przemyślanej konstrukcji noża – doskonałe efekty prac w ogrodzie! Wszystko to dzięki ostremu stalowemu nożowi kosiarki akumulatorowej LMO 4-18 Dual, które nie strzępi trawy i nie pozostawia nierówności na trawniku. Nóż niezawodnie tnie na wymaganą wysokość z szerokością roboczą 37 centymetrów, pozostawiając trawnik, który cieszy oko! Wymiana noża kosiarki wymaga tylko kilku prostych czynności.
Cechy i zalety
Bardzo ostry nóż stalowy
- Zastosowanie wysokiej klasy stali zapewnia precyzyjne koszenie niepozostawiające ani jednego poszarpanego źdźbła trawy.
Łatwa wymiana ostrza
- Do wymiany noża wystarczy tylko kilka ruchów ręką przy zaledwie jednej śrubie.
Efektywny kształt
- Starannie zaprojektowany kształt noża zapewnia lądowanie ścinków w koszu na trawę.
Perfekcyjnie dopasowane akcesoria
- Nóż idealnie pasuje do kosiarki akumulatorowej LMO 4-18 Dual.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Szerokość koszenia (cm)
|37
|Kolor
|czarny
|Waga (kg)
|0,3
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,4
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|370 x 94 x 18
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
- Trawnik