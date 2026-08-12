Trawnik jest świeżo skoszony, a wszystkie ścinki są starannie zbierane do worka na trawę dzięki dobrze przemyślanej konstrukcji noża – doskonałe efekty prac w ogrodzie! Wszystko to dzięki ostremu stalowemu nożowi kosiarki akumulatorowej LMO 4-18 Dual, które nie strzępi trawy i nie pozostawia nierówności na trawniku. Nóż niezawodnie tnie na wymaganą wysokość z szerokością roboczą 37 centymetrów, pozostawiając trawnik, który cieszy oko! Wymiana noża kosiarki wymaga tylko kilku prostych czynności.