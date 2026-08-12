Akumulator naładowany, pogoda dopisuje, czas ruszyć do ogrodu. Dzięki ostremu stalowemu ostrzu kosiarka akumulatorowa LMO 5-18 Dual zapewnia wydajne i czyste cięcie bez postrzępionych źdźbeł trawy. Nóż ścina trawę na szerokości 41 centymetrów, pozostawiając po sobie pięknie skoszony trawnik. Wymiana noża to kwestia tylko kilku prostych kroków – dzięki temu mamy więcej czasu na czerpanie radości z prac w ogrodzie.