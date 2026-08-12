Nóż do kosiarki LMO 5-18 Dual
Czyste koszenie przy minimalnym wysiłku – zapewnia to stalowe ostrze o szerokości cięcia 41 centymetrów do kosiarki akumulatorowej LMO 5-18 Dual.
Akumulator naładowany, pogoda dopisuje, czas ruszyć do ogrodu. Dzięki ostremu stalowemu ostrzu kosiarka akumulatorowa LMO 5-18 Dual zapewnia wydajne i czyste cięcie bez postrzępionych źdźbeł trawy. Nóż ścina trawę na szerokości 41 centymetrów, pozostawiając po sobie pięknie skoszony trawnik. Wymiana noża to kwestia tylko kilku prostych kroków – dzięki temu mamy więcej czasu na czerpanie radości z prac w ogrodzie.
Cechy i zalety
Bardzo ostry nóż stalowy
- Zastosowanie wysokiej klasy stali zapewnia precyzyjne koszenie niepozostawiające ani jednego poszarpanego źdźbła trawy.
Łatwa wymiana ostrza
- Do wymiany noża wystarczy tylko kilka ruchów ręką przy zaledwie jednej śrubie.
Efektywny kształt
- Starannie zaprojektowany kształt noża zapewnia lądowanie ścinków w koszu na trawę.
Perfekcyjnie dopasowane akcesoria
- Nóż idealnie pasuje do kosiarki akumulatorowej LMO 5-18 Dual.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Szerokość koszenia (cm)
|41
|Kolor
|czarny
|Waga (kg)
|0,4
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,4
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|410 x 93 x 19
Zastosowania
- Trawnik