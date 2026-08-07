Obrotowa szczotka 500-800 l/h

Wprawiana w ruch strumieniem wody. Do delikatnego usuwania kurzu i szarego filmu ze wszystkich powierzchni. Odporna na temperatury do 60 °C (wkład szczotkujący wymienny).

Specyfikacja

Dane techniczne

Wydajność tłoczenia (l/h) 500 - 1000
Materiał Naturalne włosie
Gwint przyłącza EASY!Lock
Waga z opakowaniem (kg) 1,2
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