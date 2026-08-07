Obrotowa szczotka do mycia dla maszyn o wydajności> 1000 l/h, nylonowe włosie
Napędzana strumieniem wody. Delikatnie usuwa drobny pył jak i szarą powłokę ze wszystkich powierzchni. Wytrzymuje temperatury do 60˚C, M 18 x 1,5 (wymienny element szczotki).
Cechy i zalety
Rotacyjna szczotka do mycia napędzana strumieniem wody
- Do napędu szczotki nie jest wymagany dodatkowy silnik.
- Kompaktowa i lekka konstrukcja.
Włosie nylonowe
- Ochrona powierzchni.
Wysoka moc czyszczenia mechanicznego dzięki ruchowi obrotowemu
- Wyjątkowa wydajność czyszczenia.
- Mniejsza czasochłonność w porównaniu ze standardowymi szczotkami do mycia.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Wydajność tłoczenia (l/h)
|1000 - 1300
|Materiał
|Nylon
|Gwint przyłącza
|EASY!Lock
|Waga (kg)
|1
|Waga z opakowaniem (kg)
|1,2
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|300 x 200 x 100
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/21-4 M Classic
- HD 10/21-4 S
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S ST Classic
- HD 10/21-4M ST Classic
- HD 10/23-4 S
- HD 10/23-4 S Plus
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 S ST Classic
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 S ST Classic
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 16/15-4 Cage Plus
- HD 17/14-4 S Plus
- HD 17/14-4 SX Plus
- HD 17/15-4 S Classic
- HD 17/15-4 S ST Classic
- HD 20/15-4 Cage Plus
- HD 25/15-4 Cage Plus
- HD 7/11-4 M Classic
- HD 9/18-4 M ST Classic
- HD 9/20-4 M Classic
- HD 9/20-4 MX Plus Classic
- HDS 10/20-4 MX
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 M Classic
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