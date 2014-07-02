Ocynkowany uchwyt obrotowy

Obrotowy uchwyt do montażu na ścianie automatycznego bębna na wąż. Zapewnia maksymalny promień działania i elastyczność węża wysokociśnieniowego. Możliwość obrotu o 120°. Stal ocynkowana.

Uchwyt wahadłowy do montażu naściennego automatycznego bębna do węża. Do maksymalnego promienia roboczego i elastyczności węża wysokociśnieniowego. Obrotowy w zakresie 120°. Stal ocynkowana. Pasuje do produktu 2.639-919.

Specyfikacja

Dane techniczne

Waga z opakowaniem (kg) 2
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