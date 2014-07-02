Akcesoria do profesjonalnych odkurzaczy
Odkurzacze profesjonalne
Systemy filtracji do odkurzaczy T i NT
- Suwak filtra
- Flat pleated filter HEPA, dust class H
- Płaski filtr falisty, standardowe lub z aprobatą BIA-C dla pyłu klasy M
- Filtry do odkurzania na mokro
- Filtry główne
- HEPA Filter
- Worki filtracyjne do odkurzania na mokro
- Filtry typu Cartridge, standardowe lub aprobatą BIA-C dla pyłu klasy M
- Worki z tworzywa sztucznego
- Bezpieczne torebki filtracyjne
- Filtry membranowe / tkaninowe
- Tkaninowe worki filtracyjne
- Filtry powietrza wylotowego