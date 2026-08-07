Okrągła szczotka – duża

Dzięki dużej, okrągłej szczotce wyczyścisz większą powierzchnię w krótszym czasie. Pasuje do dyszy do detali / parownic od 2012 roku.

Dzięki dużej, okrągłej szczotce wyczyścisz większą powierzchnię w krótszym czasie.

Cechy i zalety
Duża powierzchnia czyszczenia
  • Szybkie czyszczenie dużych powierzchni.
Włosie wysokiej jakości
  • Dokładne usuwanie opornego brudu.
Łatwe czyszczenie okrągłych powierzchni dzięki ergonomicznemu kształtowi szczotki
Specyfikacja

Dane techniczne

Kolor czarny
Waga z opakowaniem (kg) 0,1
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 50 x 50 x 48
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