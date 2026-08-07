Przyjemnie jest patrzeć, jak krople wody spływają ze świeżo wyczyszczonego roweru, który lśni znowu jak nowy. Mniej przyjemnie jest, gdy przy tym sami jesteśmy cali mokrzy po czyszczeniu. Aby temu zapobiec, można zaopatrzyć się w niezawodną osłonę przeciwrozbryzgową do wyjątkowej mobilnej myjki terenowej OC 3 oraz wszystkich następnych modeli, która chroni użytkownika i jego otoczenie przed niechcianym prysznicem. Aby zapewnić lepszą orientacją podczas czyszczenia, powierzchnia osłony jest przezroczysta. Można ją szybko i łatwy sposób podłączyć do pistoletu spryskującego, a także możliwe jest jej połączenie z istniejącą dyszą płaskostrumieniową lub dyszą do detali. Po użyciu elastyczna osłona może zniknąć, ponieważ można ją złożyć w czterech krokach i umieścić na przykład w skrzynce na akcesoria. Osłona przeciwrozbryzgowa nie jest kompatybilna z myjkami klasy K 2 do K 7.