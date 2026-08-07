Osłona przeciwrozbryzgowa jest bardzo łatwa w zamontowaniu bezpośrednio na napędzie obrotowej szczotki walcowej i zawiera przeźroczystą folię, która gwarantuje nieprzerwany widok na szczotkę czyszczącą podczas pracy, a także zapewnia łatwą wymianę dzięki mocowaniu na rzep. Oprócz tego, że użytkownik nie zostaje zachlapany podczas czyszczenia elewacji, osłona przeciwrozbryzgowa zapewnia również lepsze rezultaty czyszczenia, jako że woda spływa po elewacji i cząstki brudu są automatycznie spłukiwane.