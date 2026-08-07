Osłona przeciwrozbryzgowa do szczotki walcowej 500

Osłona przeciwrozbryzgowa z mocowaniem na rzep do obrotowej szczotki walcowej. Wyraźny widok na szczotkę dzięki przeźroczystej folii przy jednoczesnej ochronie przed zachlapaniem.

Osłona przeciwrozbryzgowa jest bardzo łatwa w zamontowaniu bezpośrednio na napędzie obrotowej szczotki walcowej i zawiera przeźroczystą folię, która gwarantuje nieprzerwany widok na szczotkę czyszczącą podczas pracy, a także zapewnia łatwą wymianę dzięki mocowaniu na rzep. Oprócz tego, że użytkownik nie zostaje zachlapany podczas czyszczenia elewacji, osłona przeciwrozbryzgowa zapewnia również lepsze rezultaty czyszczenia, jako że woda spływa po elewacji i cząstki brudu są automatycznie spłukiwane.

Specyfikacja

Dane techniczne

Temperatura doprowadzanej wody (°C) 40
Waga z opakowaniem (kg) 0,9

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Zastosowania
  • Idealna do czyszczenia elewacji i paneli fotowoltaicznych